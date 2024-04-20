تامر حسني بعد حفل الـ"50 مدرسة": "إهداء مني لكل تلاميذ وأساتذة مصر" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيا الفنان تامر حسني، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا بمنطقة القاهرة وحمل عنوان "مهرجان تامر حسني للمدارس" الذي نظمه بمشاركة 50 مدرسة على مستوى الجمهورية، إهداءا منه لتلاميذ وأساتذة مدارس مصر.

ونشر تامر، صور من الحفل ، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عارف إن تكاليف حفلاتي بشكل وحجم المسرح وجميع المؤثرات البصرية الخاصة بشغلي ميقدرش عليها كتير من المدارس، فقررت أعمل مهرجان كل سنة وفيه أقوى التجهيزات العالمية".

وتابع: "يوم بجمع فيه ٥٠ مدرسة زي النهاردة ونحتفل معاهم وسميناه مهرجان تامر حسني للمدارس والمهرجان ده إهداء مني لكل تلاميذ وأساتذة ومدارس مصر العظيمة في يوم التخرج أو بدء الموسم الدراسي ياما فرحتوني بتعليقاتكم وبحضوركم أفلامي وسماع أغانيا".

واستكمل: " عشان كدة حبيت أرد لكم الفرحة دي بطريقتي، وحفلة النهاردة حقيقي من أجمل الحفلات اللي قدمتها على مدار مشواري.. مليون مبروك لكل الشباب الخريجين وعقبال كل السنين وحتى للمناسبة دي عملت أغنية وهتنزل من الحفلة دي إن شاء الله على طول".

واستضطرد: "شكرا للنجم ماجد المصري وابنه المطرب الصاعد آدم المصري والمطربة الصاعدة دانيا الحريري و النجمة رانيا منصور وابنتها نجمة المستقبل توانا والفنانة الصاعدة سارة هيثم، والطفل الجميل آسر أحمد

والأستاذة أمايا وأصدقائها اللي عملولي remix هايل".

وأضاف: "الحفلة عملها وحوش المسرح العربي اللي فخور إنهم من فريقي وليهم عندي بوست مخصوص على مجهودهم الخارق اللي حصل النهاردة، وشكرا لكل الجمهور الكريم وإن شاء الله نتقابل السنة الجاية".

يذكر أن، تامر حسني يواصل خلال الفترة الحالية تصوير فيلمه السينمائي الجديد "ري ستارت" الذي يتعاون معه فيه الفنانة هنا الزاهد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.