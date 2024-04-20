أحدث ظهور لـ عمرو سعد مع زوجته.. والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك الفنان عمرو سعد، متابعيه وجمهوره، عبر السوشيال ميديا صورا تجمعه مع زوجته شيماء فوزي في أحدث ظهور لهما.

ونشر سعد، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيه.

وتفاعل عدد من الفنانين مع صورهما، حيث كتب الفنان كريم الحسيني "ربنا يحفظكم ويحميكم ويخليكم لبعض". بينما اكتفت الفنانتان رانيا يوسف وشيماء سيف بوضع إيموجي "قلوب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "العالمي اللي واحشنا بجد وافتقدناك في رمضان أوي" ، "قمرات ربنا يخليكم لبعض" ، "قمرين" ، "ما شاء الله" ، "جمال أوي" ، "أحلى كابلز" ، "حلوين أوي ما شاء الله" ، "ربنا يخليكم لبعض" ، "محترم" ، "ربنا يحرسكم من العين".

يذكر أن، عمرو سعد خرج من المنافسة في موسم دراما رمضان 2024، حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك: "جمهورنا الغالي قررنا تأجيل مسلسل شهر رمضان 2024، ويتم من دلوقتي الاستعداد لمسلسل ضخم يليق بالثقة الكبيرة اللي أخدتها من محبتكم على مدار 3 سنوات متتالية، إلى اللقاء إن شاء الله في رمضان 2025 مع شركاء النجاح الصباح إخوان على مجموعة قنوات MBC".