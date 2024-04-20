بالصور – بكاء غادة عبد الرازق في حفل زفاف نجل شقيقتها في الجونة.. لن تصدّق من هو؟

كتب امير فتحي في السبت 20 أبريل 2024 05:19 مساءً - احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق، بحفل زفاف ابن شقيقتها الذي أقيم مساء أمس الجمعة بمدينة الجونة.

ونشرت غادة، صورا من حفل الزفاف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “مبروك حبيبي صلاح مؤنس وصابرينا، أتمنى لكما حياة جميلة”.

بكاء غادة عبد الرازق في حفل زفاف نجل شقيقتها

وظهرت “غادة” بأحد مقاطع الفيديو وهي متأثرة ولم تتمالك دموعها فرحًا بزفاف نجل شقيقتها الكبرى.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين إلى جانب عدد من نجوم الفن منهم الفنانة بوسي، الفنانة ديانا كرازون وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية مع “غادة” وتمنوا حياة سعيدة للعروسين.

وأعادت الفنانة ديانا كرازون نشر صورة جمعتها بغادة عبد الرازق عبر استوري حسابها على “إنستجرام” وعلقت: “حبيبتي غادة ألف مبروك يا أجمل خالة في الدنيا وأجمل أم عريس يسريه حبيبتي وشكرًا على الدعوة الجميلة وربنا يسعدهم أحلى عرسان صلاح سابرينا”.

وحلّت غادة عبد الرازق مؤخرًا ضيفة مع فريق عمل “مسلسل صيد العقارب” في برنامج “كلمة أخيرة” تقديم الإعلامية لميس الحديدي وكشفت عن العديد من التفاصيل والكواليس الخاصة بشخصيتها في أحداث المسلسل وعن ردود أفعال الجمهور المصري والعربي.

مسلسل صيد العقارب

وشهد اللقاء حضور الفنان محمد علاء والفنان أحمد ماهر والفنانة سيمون والفنان أحمد ماجد والفنان محمد علي رزق والكاتب باهر دويدار والمخرج أحمد حسن، ضيوفًا على البرنامج في حديث خاص عن المسلسل وكواليس العمل الرمضاني.

وتحدث الضيوف عن أدوارهم وأبرز كواليس “صيد العقارب”، وأهم التحديات التي واجهتهم خلال تصوير المسلسل، إضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

مسلسل “صيد العقارب”

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار درامي، ويشارك في بطولة المسلسل رياض الخولي، وأحمد ماجد، ومحمود عبد المغني، وأحمد شامي، ومي القاضي، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

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الخليج 365

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