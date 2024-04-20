فستان جريء.. رانيا يوسف تثير الجدل في حفل افتتاح مهرجان أسوان للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة رانيا يوسف إثارة الجدل بإطلالاتها الجريئة والتي تتعرض بسببها لهجوم وانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت "رانيا" بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة الذي يقام مساء اليوم السبت وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وشاركت رانيا يوسف مؤخرًا بمسلسل "بقينا اتنين" بطولة الفنان شريف منير وعرض بموسم دراما رمضان الماضي.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف تشارك ببطولة مسلسل "جريمة منتصف الليل" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهو من نوعية مسلسلات الجريمة والإثارة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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