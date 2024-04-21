درة تخضع لجلسة تصوير جديدة.. والجمهور: "الجمال التونسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة التونسية الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها وحازت على إعجاب متابعيها.

ونشرت درة الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بـ بدلة أنيقة من اللون الأصفر.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "شمسي، قلبي منورة الدنيا، الأناقة والجمال، جمالك عدى الحدود، دائمًا متالقة".

يذكر أن درة شاركت في موسم دراما رمضان 2023، بمسلسل "الأجهر"، وغابت عن التواجد بموسم رمضان 2024.

"الأجهر" بطولة عمرو سعد، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أنوشكا، عارفة عبدالرسول، أحمد صفوت، أحمد مجدي، نور النبوي، مصطفى أبو سريع، وإخراج ياسر سامي.

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