شكرا لقرائتكم خبر عن التونسية كاهنة عطية: السينما صعبة والأفكار اختلفت واتغيرت عن زمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت المونتيرة التونسية كاهنة عطية، قى ندوة تكريم السينما التونيسية المقامه حاليا، ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، فى دورته الثامنة، عن اختلاف الأفكار بين الماضى و الحاضر.

وقالت كاهنة:" زمان كان أى حد يدخل مجال السينما فى تونس يقولوا حاجه عجيبة و كانت الأفكار قديمة و متأخرة اليوم البنات موجوده و مسيطرة فى مجال السينما و الأفكار مختلفة و متغيرة والسينما صعبة و محتاجه مجهود كبير".

وكرمت التونسية كاهنة عطية، أمس السبت فى حفل افتتاح المهرجان وكانت الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة اختارت كاهنة عطية كرئيسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة،.

وهي صاحبة مشوار طويل في السينما التونسية والأفريقية، حيث تخرجت من المعهد العالي للدراسات السينمائية في باريس (IDHEC) عام 1968.

وتعاونت خلال مسيرتها السينمائية مع العديد من المخرجين المرموقين من منطقة المغرب العربي، مثل نوري بوزيد، وسلمى بكار، ورضا الباهي، وناصر خمير، وفريدة بنليزيد، ومصطفى الدرقاوي، وحسن بنجلون، وفاروق بلوفة، عملت أيضا مع صناع أفلام من دول أفريقية مختلفة مثل عثمان سيمبين، وشيخ عمر سيسوكو، وهنري دوبارك، بالإضافة إلى مخرجين من دول عربية مثل محمد ملص.

وتقام فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الثامنة فى الفترة من 20 إلى 25 أبريل، كما تم خلال حفل الافتتاح تكريم هند صبري ، غادة عادل، كاهنة عطية، منى الصبان، والمخرجة هالة خليل.



ندوة المونتيرة التونسية كاهنة عطية