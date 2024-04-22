“هتخش ورايا الحمام؟”.. عمرو دياب ينفعل ويسبّ معجب يلاحقه (فيديو)

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2024 02:23 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو رصد انفعال النجم المصري عمرو دياب، في وجه بعض المعجبين الذين لاحقوه إلى دورة المياه، خلال ثهابه إليها في حفل زفاف نجل المطرب المصري محمد فؤاد.

وقال دياب غاضباً من ملاحقيه: “انت هتخش ورايا الحمام؟.. انت ياض أهبل انت وهو؟”.

عمرو دياب يهاجم معجباً لاحقه إلى دورة المياه

واحتفل مساء أول من أمس (الجمعة) فؤاد بزفاف نجله عبد الرحمن، في حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء على رأسهم دياب وإيهاب توفيق والملحن وليد سعد ومحمد حماقي وغيرهم من النجوم.

وشهد الحفل إحياء الهضبة عمرو دياب، أولى فقراته بعدد من أغانيه الشهيرة، وظهر عمرو وهو يعانق صديقه محمد فؤاد، كما جلس بجانبه وفي وسطهم والد العروس، ومازح فؤش الهضبة قائلًا: “هو ينفع أناسب حد غير عمرو دياب؟ أنت بتتكلم إزاي؟ حبيبي يا عمور”.

وغنى محمد فؤاد لنجله وحرص عمرو دياب على مشاركته الغناء ليقوم فؤاد بالجلوس على سلم الكوشة، ما دفع عمرو للجلوس بجانبه وسط فرحة وضحكات الحضور.

عمرو دياب في الأهرامات

من ناحية أخرى، تداول رواد موقع السوشيال ميديا مقطع فيديو للهضبة عمرو دياب من حفل أقيم في الأهرامات، وانتشر الفيديو بشكل واسع على عدد من صفحات السوشيال ميديا.

وظهر عمرو دياب في مقطع الفيديو وهو يرقص مع عدد من أصدقائه في أجواء مبهجة، كما تضمن “الفيديو” أيضًا ظهورًا خاصًّا لنجله عبد الله.

وفي وقت سابق، أحيا الهضبة عمرو دياب واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في مدينة الجونة احتفالًا بعيد الفطر المبارك عام 2024، وشهد الحفل إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا.

حفل عمرو دياب في الجونة

وأشعل عمرو دياب حفله في الجونة بباقة من أغانيه الشهيرة والتي من تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومن أبرزهم “يانا يا لاء ولو اتساب” وغيرهم من الأغاني الأخرى.

أغاني عمرو دياب الجديدة

وكان عمرو دياب قد طرح مؤخرًا أغاني ألبومه الجديد الذي تعاون من خلاله مع عدد من صناع الموسيقى في أغانٍ جديدة من المقرر طرحها قريبًا ومن أبرزهم الشاعر محمد يحيى ومصطفى حدوتة والموزع الموسيقي عادل حقي.

دعم عمرو دياب لـ غزة

وكان الفنان عمرو دياب قد قرر في وقت سابق التبرع بخمسة ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصري في إطار مساعيها لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.

ووجه الفنان عمرو دياب شكره لجميع المتطوعين والعاملين في كافة المبادرات الإنسانية على مدار الساعة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »