بالصور- درة التونسية تخطف القلوب بإطلالتها من أرض العلا في المملكة العربية السعودية.. وهذا سعر حقيبة يدها الخيالي

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة درة التونسية الجمهور بإطلالتها الجديدة، وخطفت الأنظار بأناقتها وأنوثتها من أرض العلا في المملكة العربية السعودية، وظهرت بإطلالة مميزة من balmain مرتدية قيمص من دون اكمام باللون الأوفويت مع سوال واسع بنفس اللون ،و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً خفيفاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

الصورة الأولى لـ فارس إسكندر وزوجته من شهر العسل



و كانت درة تحمل بيدها حقيبة من دار أزياء HERMES وصل سعرها إلى 22,250 دولار.

و كانت شاركت الممثلة درة التونسية مجموعة صور لها خلال تواجدها في تونس مرتدية فستاناً جميلاً جداً باللون الاصفر المميز ويتميز بكمين مفتوحين على الجانبين اضافة الى حزام ذهبي اللون لتحديد الخصر من تصميم العلامة التجارية الشهيرة إليزابيتا فرانكي Elisabetta Franchi، ويصل سعره إلى 125 ألف جنيه مصري اي حوالي 2571 دولار أميركي.

واعتمدت مع الاطلالة تسريحة شعر لافتة بسيطة وهي عبار عن رفعة كما اعتمدت عل مكياج ناعماَ جداً واكسسوارات ذهبية عبارة عن قرطين صغيرين وبعض الخواتم واسوارة ناعمة. وتفاعل الجمهور مع الاطلالة وتغزلوا بها.

