السعودية | جامعة جدة تدعم ابتكارات الطلبة في آيتكس 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توجت جامعة جدة بـ 10 جوائز ذهبية وفضية وبرونزية في معرض “ITEX” الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا المقام في ماليزيا ٢٠٢٤ متمثلة في طلابها وطالباتها الموهوبين والمبدعين بـ 10 أبحاث مختلفة في معرض “ITEX” الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا المقام في ماليزيا ٢٠٢٤ وتنوعت المشاركات بين التقنيات الهندسية والنانو والأبحاث الطبية والبيئية.

وتعمل جامعة جدة جاهدة على دعم الطلاب من خلال برنامج تمكين الطلاب الموهوبين والمتفوقين وبرنامج البحث والابتكار وحرصت على مشاركة الأعمال المتميزة من الاختراعات في “ITEX”، وذلك لأهمية المعرض الذي يعتبر أحد أهم الأماكن لتسويق الاختراعات والابتكارات لخدمة المجتمع المحلي والدولي.