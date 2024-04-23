ميرنا وليد - بيروت - عندما نذكر اسم الفنان المصري إيهاب توفيق نذكر أروع الأغاني التي ما زلنا نرددها ليومنا هذا، مثل: "تترجى فيا، أحلى منهم، سحراني، الأيام الحلوة، عامل عملة".
إيهاب توفيق أحيا حفلا مبهرا في O بيروت، وموقع "الفن" التقى به وأجرينا معه مقابلة تحدثنا فيها عن الحفل، لقائه بـ الفنان المصري عمرو دياب في حفل زفاف إبن الفنان المصري محمد فؤاد، وكيف هي علاقتهما حاليا؟، كما تحدثنا ايضا عن اذا كان يرغب بـ الترشح لرئاسة نقابة المهن الموسيقية في مصر، وأعماله المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- هل عاد الود بين إيهاب توفيق وعمرو دياب؟ وهل يرغب بالترشح لرئاسة نقابة المهن الموسيقية بمصر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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