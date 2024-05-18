شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من أتربة مثارة على المدينة المنورة.. اعرف وقت الحالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من المدينة المنورة.

وتتضمن الحالة، محافظات ومراكز بدر ووادي الفرع والرايس وينبع والحناكية والمهد والعلا وخيبر والعيص. طقس المدينة المنورة كما تشمل تأثيراتها رياحا نشطة شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في الأمواج (3-5 ) كم.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة ال 9 تستمر حتى الساعة الـ 5 مساء.

