التفاصيل الكاملة لإلغاء حفل كاني ويست في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - فؤجئ خلال الساعات الماضية جمهور الرابر الأمريكي كاني ويست، بخبر صادم لهم وهو إلغاء الحفل الذي كان من المقرر إقامته في مصر وتحديدًا بمنطقة هرم سقارة بالجيزة خلال هذا الشهر.

وكشف الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، أن إلغاء حفل الرابر الأمريكي كاني ويست لأسباب شخصية، ولم يتم تحديد موعد آخر للحفل.



وكان قال المحامي عمرو عبد السلام، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد نقيب الموسيقيين ووزارة الثقافة والآثار، كما قام بمخاطبة وزارة الداخلية لإلغاء الحفل، وذلك بسبب مخالفته للعادات والقيم والتقاليد المصرية.

وتابع المحامي، أن إقامة حفل كاني ويست بمصر، سيكون مصيره الإلغاء على غرار حفل الرابر الأميركي ترافيس سكوت.

تفاصيل حفل كاني ويست في مصر



وكان أعلن محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، مؤخرًا أن حفل كاني سيقام يوم 20 أبريل في منطقة الهرم، والنقابة وافقت على إقامته، بعد أن سددت الشركة المنظمة الرسوم كاملة.

ويشار إلى أن كان يعتبر حفل كاني ويست الأول له في مصر، وكان من المقرر أن يكون هناك 5 فنانين آخرين مشاركين معه.

إنذار لنقيب الموسيقين بسبب حفل كاني ويست

فيما تقدم المحامي عمرو عبد السلام، بإنذار رسمي لمصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، يطالبه بعدم الموافقة على إقامة الحفل، وذلك لتشابه أفكاره مع ترافيس سكوت الذي تم الغاء حفله في مصر مؤخرًا.

كاني ويست يعلن إحيائه حفل غنائي في مصر

وكان أعلن الرابر الأمريكي كاني ويست، مؤخرًا إحيائه حفل غنائي داخل مصر، عبر خاصية “ستوري” على حسابه الشخصي عبر موقع “إنستغرام”، موضحًا ملامح جولته الغنائية الذي كان من المقرر إجراؤها من أجل التسويق لألبومه الجديد.

ونشر كاني ويست، صورة الأهرامات، مؤكدًا أنها من الأماكن المحببة له بمصر ويتمنى الغناء أمامها.

