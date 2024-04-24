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أحلام تتألق بفستان لامع باللون البرتقالي مع مجوهرات ثمينة

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة الإماراتية أحلام، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لأحدث إطلالاتها.


وخطفت أحلام الأنظار بإطلالتها الأنيقة، إذ ارتدت فستاناً باللون البرتقالي، من مجموعة ربيع وصيف 2023 للمصمم اللبناني العالمي زهير مراد.
ويتميز الفستان بأنه ضيق من الأعلى أبرز رشاقتها. وجاء مطرزا بالكامل بالترتر، مع فتحة جانبية أسفل الفستان. أما الأكمام فجاءت طويلة وفضفاضة.
وانتعلت أحلام حذاء باللون البرتقالي، مفتوح وبكعب عال، وتزينت بمحموعة منه المجوهرات الثمينة، إذ اختارت عقد وأقراط من الاماس مرصعة بحجر الفيروز، مع خاتم متطابق وساعة من الألماس باللون الأبيض.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أحلام تسريحة شعر بسيطة، إذ تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، مع تموجات بسيطة، واختارت مكياجاً قوياً، يعتمد على الألوان الترابية والتي تليق مع لون الفستان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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