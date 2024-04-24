ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة والكاتبة جوان كولينز برفقة زوجها الممثل بيرسي غيبسون البالغ 59 عاماً، خلال فعاليات إطلاق كتاب لزميلتها غابرييلا بيكوك.

وارتدت كولينز عباءة من الفرو الأسود، مع قميص أسود شفاف أنيق ذي رقبة واسعة، وبنطال أسود فضفاض، وإنتعلت حذاءً أسود لامعاً، وحملت حقيبة يد سوداء.

وإرتدى بيرسي بدلة زرقاء داكنة أنيقة/ مكونة من ثلاث قطع مع قميص أبيض، بدون ربطة عنق.

الجدير بالذكر، أن جوان تزوجت من بيرسي عام 2002، عندما كانت تبلغ 68 عاماً، وكان عمر بيرسي 37 عاماً، وهو زوجها الخامس.

كانت هذه تفاصيل خبر صاحبة الـ 90 عاماً .. جوان كولينز بإطلالة متألقة الى جانب زوجها الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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