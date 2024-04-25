قبل عرضه بمهرجان كان.. مخرجة "شرق 12" تستغيث بسبب أزمة تواجه حضور أبطاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى حمزة:

يواجه صناع الفيلم المصري "شرق 18"، المقرر مشاركته في مهرجان كان السينمائي الدولي، أزمة تهدد حضوره.

المخرجة هالة القوصي، كشفت تفاصيل الأزمة التي تواجه أبطال الفيلم، قبل عرضه ضمن مسابقة نصف شهر المخرجين، بالمهرجان الشهير.

وكتبت هالة: "رجاء.. أنا قضيت الأسبوع، بحاول أظبط الأوراق علشان أحقق الحلم لفريق الفيلم المصري، إنه يقدر يسافر مهرجان كان، ويحضر العرض العالمي الأول، ويشوف مجهود تمن سنين وهو وسط جمهوره".

وتابعت: "اشترينا تذاكر بمبالغ طائلة، لا تسترجع وعملنا حجوزات فنادق بغرامات عند الإلغاء، وتواصلت مع كل اللي ممكن أتواصل معاه: نقابات، وزارة الخارجية، المركز الثقافي ووصلت بعد كل هذا المجهود إلى طريق مسدود، وحلم التواجد في كان، بقى شبه مستحيل علشان البيروقراطية لازم تاخد مجراها ومفيش وقت".

وتابعت المخرجة: "اللي يقدر يساعد بأي شكل، أكون له شاكرة فوق الوصف. شيء حزين إن الناس تتعب كل التعب ده، وماتشوفش نتيجة تعبها، وإن مصر ترجع لنصف شهر المخرجين، بعد غياب ٣٣ سنة، وما يكونش المصريين موجودين".

وأضافت: "جدير بالذكر إن أول ظهور لمنحة البطراوي على الشاشة الكبيرة كان في فيلم (سرقات صيفية)، للأستاذ يسري نصر الله، واللي اتعرض في نصف شهر المخرجين سنة ١٩٨٨ – يعني من ٣٦ سنة، لو منحة البطراوي، ما تستحقش ترجع بآخر أدوارها، بعد هذا المشوار الطويل في دعم المسرح والثقافة، وتحضر عرض فيلمها في كان، مين يستحق؟ ".

وأكملت: "الأستاذ القدير أحمد كمال، لأول مرة في دور بطولة على الشاشة الكبيرة، بعد هذا المشوار الطويل اللي قدم فيه كممثل ومعلم، الكثير والكثير لناس ماتتعدش، يعجز الكلام إنه يعبر عن إحساسي بقلة الحيلة والإرهاق الشديد. متعودين على الشغل الكتير بس التعب بييجي من الإحساس بالفشل".

وفي ختام رسالتها، كتبت: "أتمنى رسالتي تلاقي صاحبها اللي ممكن يساعدنا، نوصل للقنصلية الفرنسية، ومصر تكون موجودة في كان، بالناس اللي شالت الفيلم على كتافها وفي قلوبها قبل كل شيء.، واللي معندوش طريقة للمساعدة ممكن يشارك رسالتي علها تصل للشخص الصحيح".

فيلم "شرق 12"، قصة وسيناريو وحوار وإخراج هالة القوصي، بطولة منحة البطراوي، أحمد كمال، عمر رزيق، فايزة شامة، أسامة أبو العطا.