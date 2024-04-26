شريهان تعلق على حادث وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير: "وعد الله حق لا محالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علقت النجمة شريهان على حادث وزير الأمن القومي الإسرائيلي "بن غفير" الذي انقلبت سيارته منذ ساعات وتم نقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وأعادت "شريهان" نشر مقطع فيديو الحادثة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "X" واستشهدت خلاله بآية قرآنية قائلة: "هو الله ووعد الله سبحانه وتعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم حق لا محالة وإن تأخر إلى حين، فسوف تشاهد ذلك بعينك، إسرائيل ترتكب تطهيرًا عرقيًا بحق الفلسطينيين ولكن الله معهم، اللهم غزة والشعب الفلسطيني الصامد القوي العزيز".

وتحرص "شريهان" على دعم القضية والشعب الفلسطيني وتقوم بنشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تندد خلالها بمواصلة الكيان الصهيوني انتهاكاته الصارخة ضد الشعب الفلسطيني ضاربًا بعرض الحائط كل المواثيق الدولية.

يذكر أن آخر أعمال النجمة شريهان كانت بالعرض المسرحي "كوكو شانيل" عام 2021 وشاركها البطولة كلاً من هاني عادل، إنجي وجدان، حنان يوسف، أيمن القيسوني، سمر مرسي، تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري.

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