روسيا تتقدم في أعماق دفاعات أوكرانيا

مع استمرار روسيا في هجومها المتجدد، تم الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في هجمات في شمال شرق أوكرانيا التي مزقتها الحرب، وفي منطقة خاركيف، مركز الهجوم.

وقال حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 16 في غارة روسية على مشارف العاصمة الإقليمية، التي تسمى أيضًا خاركيف.

وأضاف أن خمسة أشخاص آخرين قتلوا وأصيب تسعة في هجوم على منطقة كوبيانسك بالمنطقة جنوب شرق عاصمة الإقليم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها في المنطقة «تواصل التقدم في أعماق دفاعات العدو». وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن روسيا كثفت هجماتها حول خاركيف وأن الوضع «ديناميكي».

منطقة خاركيف

وشنت روسيا هجوما في منطقة خاركيف أواخر الأسبوع الماضي، مما زاد بشكل كبير من الضغط على القوات الأوكرانية التي تفوقها عددا وتسليحا، والتي تنتظر تسليم متأخر للأسلحة والذخائر الحيوية من الشركاء الغربيين.

وتحاول القوات الأوكرانية المنهكة إبطاء روسيا على الجبهة الجديدة باستخدام طائرات بدون طيار محملة بالقنابل لتدمير المركبات العسكرية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارة للصين، إن الهجوم الذي تشنه موسكو في منطقة خاركيف يهدف إلى إنشاء منطقة عازلة ، لكن لا توجد خطط للسيطرة على المدينة.

وفي الوقت نفسه، واصلت أوكرانيا وروسيا تبادل الهجمات بطائرات بدون طيار.

جميع الطائرات

وقال مسؤولون في القوات الجوية الأوكرانية، إن الدفاعات الجوية أسقطت جميع الطائرات الروسية بدون طيار، البالغ عددها 37 طائرة التي أطلقت ضد البلاد.

وفي روسيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 57 طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة كراسنودار الجنوبية خلال الليل.

وقال مسؤولون عسكريون محليون إن حطام الطائرة بدون طيار ضرب مصفاة نفط في بلدة سلافيانسك أون كوبان، لكن لم يكن هناك حريق أو أضرار. ونشر موقع أسترا الإخباري مقاطع فيديو تظهر انفجارًا في المصفاة بعد أن ضربتها طائرة بدون طيار. ولم يتسن التحقق من مقاطع الفيديو بشكل مستقل.