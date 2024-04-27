6 مسلسلات مصرية جديدة قريباً.. أبرزها “البيت بيتي 2”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستقبل القنوات الفضائية والمنصات الرقمية، 6 مسلسلات مصرية جديدة، خلال الفترة المقبلة، بعد أقل من شهر على نهاية موسم دراما رمضان 2024.

وتضم هذه القائمة، كلّ من “البيت بيتي 2″، و”دواعي السفر”، و”انترڨيو”، و”الخلطة السحرية”، و”جريمة منتصف الليل” وأخيراً “للأذكياء فقط”.

“البيت بيتي 2”

وبعد مرور نحو عامين على عرض الجزء الأول من مسلسل “البيت بيتي”، في مايو 2022، على منصة “شاهد”، تقرر انطلاق الجزء الثاني اعتباراً من 25 أبريل الجاري.

المسلسل بطولة كريم محمود عبد العزيز، ومصطفى خاطر، وميرنا جميل، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار رعب كوميدي على مدار 10 حلقات.

ومن جانبه، أكد مصطفى خاطر، لـ”الشرق”، أن شخصية “بينو” التي يُجسدها داخل العمل، تحمل العديد من المواقف المرعبة الممزوجة بالكوميديا، خاصة وأن طبيعة الشخصية مهزوزة، كما أنه سيُفاجئ أن عائلته لن تكون موجودة”.

وأشاد بشكل الديكور في الجزء الجديد، والتي أسهمت في وجود أجواء تثير الرعب والخوف، “كنت أشعر بوجود عفاريت في اللوكيشن”، مشيداً بتعاونه مع كريم محمود عبد العزيز، الذي كان يدخل معه في نقاشات طوال الوقت والمخرج أيضاً، للخروج بأفضل شكل في النهاية”.

“دواعي السفر”

كما تبدأ منصة “Watch IT” عرض مسلسل “دواعي السفر” بداية من نهاية الشهر الجاري، وهو بطولة أمير عيد، وكامل الباشا، ونادين، وتأليف وإخراج محمد ناير، في أولى تجاربه بعالم الإخراج.

وتدور أحداث العمل المكون من 10 حلقات، في إطار اجتماعي لايت، حول شاب يعاني من مشاكل عديدة تجعله يفكر في الانتحار، في الوقت الذي يتعرض فيه جاره المسن، لأزمة صحية، ينقذه منها هذا الشاب، لتبدأ بينهما صداقة قوية ورحلة تُغير مجرى حياة كل منهما.

“إنترڤيو”

وتخوض الممثلة الشابة رنا رئيس، أولى تجاربها في البطولة المطلقة بالدراما، من خلال مسلسل “انترڤيو” المكون من 10 حلقات فقط، ومقرر عرضه عبر منصة “Watch IT” الشهر المقبل.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب رنا رئيس، كلًّ من خالد شباط، وميدو عادل، وتأليف أمينة مصطفى، وإخراج أحمد خالد أمين.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي، حول فتاة شابة تُدعى “نادين” تخشى دخول أي تجربة عاطفية، وخلال ذهابها لإجراء مقابلة تخص عملها، تلتقي بشاب يُغير مجرى حياتها تماماً.

رنا رئيس، قالت لـ”الشرق”، إنها تُقدم داخل المسلسل 3 شخصيات، منها شخصية “نادين” وهي فتاة تعمل في تحليل البيانات، مؤكدة أن كل شخصية مختلفة عن الأخرى.

ورأت أن “تجربة عرض الأعمال الدرامية على المنصات الرقمية، تشبه وأنك تشاهد فيلم سينمائي جديد، ولكن في منزلك دون الذهاب إلى قاعة السينما”.

3 مسلسلات في شهر واحد

ويشهد شهر يونيو المقبل، عرض 3 مسلسلات جديدة، أولها مسلسل “الوصفة السحرية”، المكون من 45 حلقة، وذلك بعدما تأجل عرضه أكثر من مرة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

المسلسل تأليف ورشة “مصنع الحكايات” للمؤلف هاني سرحان، وإخراج خيري سالم، وبطولة شيري عادل، وإسلام جمال، وهيدي كرم.

المخرج خيري سالم، كشف تفاصيل “الوصفة السحرية”، لـ”الشرق”، قائلاً إن “العمل يسلط الضوء على السنوات الأولى من الزواج، والمشاكل التي يتعرض لها الزوجين في بداية حياتهما، من خلال مجموعة من السيدات بأحد المجمعات السكنية، ويظهر بينهن كتاب بعنوان (الوصفة السحرية لزواج ناجح)، ويحقق الكتاب انتشاراً واسعاً، وسط إعجاب كبير منهن، ويحاولن تطبيق المعلومات التي بداخله، وذلك في إطار اجتماعى لايت”.

كما سيعرض قريباً مسلسل “جريمة منتصف الليل” الذي سبق وخرج من موسم رمضان الماضي، وهو بطولة رانيا يوسف، وأحمد عبد العزيز، وعفاف شعيب ومي الغيطي، وتأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، على مدار 15 حلقة.

ومن المفترض عرض مسلسل “للأذكياء فقط” قريباً بعد خروجه أيضاً من موسم رمضان 2024، وهو فكرة محمد ناير، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وبطولة حمدي الميرغني، وكريم عفيفي ورنا رئيس، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

جودة العمل

الناقدة الفنية ماجدة خير الله، رأت أن “المسلسلات القصيرة حققت نجاحاً كبيراً، واستطاعت أن تجذب شرائح من الجمهور، لكن بالطبع النجاح يتوقف على جودة العمل واكتمال عناصره، وليس اسم النجم”، مستشهدة بعدد من التجارب الدرامية التي جذبت الجمهور، في موسم دراما رمضان الماضي، وكان أبطالها من الشباب.

وقالت ماجدة لـ”الشرق”، إن مسلسل “دواعي السفر” قد يلقى قبولاً من قبل نوعية معينة من الجمهور، الذي سبق وتابع “ريڤيو” كون أمير عيد عنصر مشترك بين العملين، فيما تمنت أن يكون الجزء الثاني من “البيت بيتي” لا يقل عن مستوى الجزء الأول، الذي حقق نجاحاً كبيراً.