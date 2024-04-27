قصة زواج أحمد عبد الوهاب في 10 أيام|وزوجته تعلق: علاقة غير طبيعية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان أحمد عبد الوهاب وزوجته داليا، ابنة الفنان صبحي خليل، كواليس الظروف التي رافقت إقامة حفل زفافهما، والمواقف الغير متوقعة التي حدثت لهم حينها، "فرحنا إتعمل ".



تحدثت زوجة أحمد عبد الوهاب خلال لقائها التلفزيوني، قائلة: "كل اللي يعرفنا عارف إنها علاقة غير طبيعية، مفيش بيني وبينه حاجات لازم نرسمها على بعض علشان نبقى كيوت، إحنا مطرقعين وده أهم ما يميز العلاقة".

أحمد عبد الوهاب وداليا صبحي

تابع أحمد عبد الوهاب: "فرحنا إتعمل في 10 أيام، سألت والدها وحددنا الموعد بعد أسبوعين، وكانت الشقة تمام لكن ناقصة حاجات كتير لازم نشتريها ومفيش مطبخ".

وأضاف أحمد عبد الوهاب في حديثه: "حجزنا مكان الفرح قبله بأسبوع، وإتجوزنا وقعدنا في الأوتيل يوم، وكان المفروض نسافر شهر عسل، لكن حصلت مشكلة في الورق ورجعنا البيت وهو فاضي تماما، وحطينا غلاية الشاي على كرتونة كإننا إحنا اللي بنشطب الشقة، وكنا محتاجين نشتري حاجة ومفيش عندي لبس غير بدلة الفرح".

وأكد أحمد عبد الوهاب أنه تفاءل بزوجته قائلا: "وشها كان حلو عليا جدا، من ساعة ما إتجوزنا كل الخطوات الحمد لله كويسة، مسرحية أنستونا، ومسلسل ألف حمد الله على السلامة، والحشاشين، وأشغال شقة".

من ناحية أخري، يذكر أن أحمد عبد الوهاب شارك في رمضان الماضي في مسلسلين هما "الحشاشين" و"أشغال شقة".

أحمد عبد الوهاب

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، ميمى جمال، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، نور محمود، أحمد كشك، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف.

أبطال مسلسل أشغال شقة

ومسلسل "أشغال شقة" من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، وآخرين ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

تنطلق أحداث "أشغال شقة" بصورة تصاعدية وإيقاع سريع داخل منزل أسرة مصرية عادية تواجه أزمات لا حدود لها مع مُساعدات المنزل، مما ينعكس على حياة بطل العمل الذي يعمل طبيبا شرعيا، وزوجته التي تعمل مذيعة تليفزيونية ولديهما طفلان توأم.