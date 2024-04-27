مواهب أوبرا دمنهور تحتفل بعيد تحرير سيناء.. غداً

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالاتها بعيد تحرير سيناء، تقيم حفلا للدارسين بمركز تنمية المواهب باوبرا دمنهور تحت اشراف الدكتورة هدى حسني فى السابعة مساء غد الأحد علي مسرح أوبرا دمنهور، ضمن الفعاليات المميزة لوزارة الثقافة.

يشارك فى الحفل طلاب فصلى الغناء العربى تدريب وقيادة الدكتور محمد حسنى وذوى القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرڤت همام حيث يشمل البرنامج مجموعة من الأعمال الوطنية الحماسية ومؤلفات الموسيقى العربية منها طوف وشوف ، بيسألوني مصر بالنسبالك ايه ، حبيت بلدى ، دولا مين ، راحة فين يا عروسة ، بحبك يا مصر ،جنودنا رجالة ، ابن مصر ، تقدر تطير ، قولو لعين الشمس ، توتة توتة ،كوكتيل سينا ، أنا عندي بغبغان ، الدنيا ربيع ، الصهبجية ، يا من لعبت به شمول ، ياطيور النورس ، لسة فاكر ، ليلة امبارح ، احن قلب ، فيها حاجة حلوة .. أداء هند انور ، عمرو احمد ، احمد ناجي ، رقية ، بسمله ، سالى ، حبيبة ، مريم طارق ، رضا عبد الهادى ، رقية احمد ،محمد شتا ، جنة يوسف.

أنشطة دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.