محمود ياسين جونيور يكشف لـ"الخليج 365" أسباب حماسه للمشاركة في "محارب"

ياسر رشاد - القاهرة -

أعرب الفنان محمود ياسين (جونيور)، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل محارب بطولة النجم حسن الرداد.

وأكد محمود ياسين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الخليج 365"، أنه عند ترشيحه لشخصية "إبراهيم" شقيق محارب تحمس جدا للدور، لافتا إلى أن الشخصية تحتوي على تغيرات وتحديات كبيرة ما جعله وافق على الفور.

أبطال مسلسل محارب

محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل محارب

مسلسل محارب تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً له علاقه بميراثه من والده هذا السر يغير مسار حياته تماماً.

آخر أعمال محمود ياسين جونيور

يذكر أن آخر أعماله حكاية "عيشها بفرحة"، ضمن مسلسل "٥٥ مشكلة حب" ضمن قصص مسلسل وتدور إطار اجتماعى رومانسى، يتناول العمل قصة يُسر التي تنبض بالحيوية والحب والطاقة الإيجابية لكل من حولها إلا أن الظروف تعاكسها أحياناً، ويكشف لها القدر خيانة أقرب الناس لها وتقرر مواجهاتهم وكشف كذبهم.

55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.