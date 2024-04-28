بدرية طلبة توجه رسالة لـ محمود الليثي بعد غنائه في حفل زفاف ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجهت الفنانة بدرية طلبة، رسالة للمطرب محمود الليثي بعد حضوره حفل زفاف ابنتها "سلمى" الذي أقيم بأحد الفنادق الشهيرة في القاهرة وسط حضور عدد من نجوم الفن والغناء.

ونشرت "بدرية" مقطع فيديو من كواليس حفل الزفاف عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" كشفت خلاله عن حضور محمود الليثي قبل انتهاء حفل الزفاف، وعلقت: "كان نفسي تشوفو الليثي وهو جاي يجري وينهج علشان يلحق يفرحني قبل الفرح ما يخلص، بجد مش عارفة أقولك إيه يا غالي عقبال ولادك".

وكانت بدرية طلبة قد احتفلت بحنة ابنتها بعيدًا عن الصحافة والسوشيال ميديا وتحدثت في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" عن السبب وراء إقامة المراسم بعيدًا عن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "عملت الحنة بعيدًا عن الإعلام والسوشيال ميديا عشان مش حابة حد ييجي يتصيد الأخطاء ويلم مشاهدات على حسي، ويخلي المتابعين يعلقوا تعليقات بايخة".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة بدرية طلبة كانت بفيلم "الملكة" وعرض مطلع العام الجاري.

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