ما أسباب وخز اليدين والقدمين؟.. إشارة لمرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ميتشجان أن الوخز في اليدين أو القدمين قد يكون علامة على الاعتلال العصبي.

وأوضح الباحثون أن المرضى الذين يعانون من الاعتلال العصبي كانوا يعانون من تلف الأعصاب الذي يسبب الألم والخدر في الأطراف، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

وأكدت الدراسة أن الاعتلال العصبي قد يؤدي إلى الالتهابات وبتر الأطراف في الحالات الشديدة.

وفحص الباحثون في الدراسة 169 شخصا في ميشيجان، ولاحظوا وجود متلازمة التمثيل الغذائي لدى 2 من كل 3 مشاركين.

ويعني ذلك إصابتهم بحالتين أو أكثر من الحالات الـ 4 التالية، ارتفاع الضغط، والكوليسترول، والجلوكوز، والدهون الثلاثية.

ووجد البحث أن المصاب بمتلازمة التمثيل الغذائي أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من تلف الأعصاب بـ 4 مرات.

علاوة على ذلك، قد لا يشعر المرضى بتلف الأعصاب بالوخز في أيديهم أو أقدامهم، ما يجعل التشخيص أكثر صعوبة.

وقالت الدكتورة ميليسا إيلافروس الباحثة الرئيسية أن أكثر من ثلث المصابين بالاعتلال العصبي من آلام حادة أو وخز تشبه الصدمة، ما يزيد معدلات الاكتئاب لديهم ويقلل نوعية حياتهم.

وأشارت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من الاعتلال العصبي معرضون أيضاً لخطر متزايد للوفاة المبكرة، حتى عند الأخذ في الاعتبار الحالات الأخرى التي يعانون منها".

اقرأ أيضا:

شاب ينقذ فتاة بعد تمزق ملابسها.. لن تتخيل ماذا حدث (فيديو)

توابيت ومشاهد مرعبة.. امرأة تعيش في المنزل الأكثر رعبا في العالم (صور)

احذر الشيفت المسائي.. العمل ليلا يصيبك بأمراض خطيرة

4 أخطاء احذرها إذا تعرض شخص للإغماء بسبب الحرارة.. تجنب السوائل

4 أبراج مبيعرفوش يتحكموا في مشاعرهم.. عاطفيون وتصرفاتهم انفعالية