تسجيل نادر لـ بليغ حمدي يتحدث عن محمد فوزي.. انطلاق حفل "100 سنة غنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انطلقت قبل قليل، ثان حفلات مشروع ١٠٠ سنة غنا، الذي يقوم عليه المطرب الكبير علي الحجار، بالتعاون مع وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية، ويهدف لإعادة تقديم أغاني زمن الفن الجميل بطريقة تناسب العصر الحالي.

يُقام الحفل على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويحييه النجم علي الحجار، مع نجوم الأوبرا، إلى جانب مشاركة الفنان مصطفى قمر والفنانة نادية مصطفى.

بدأ الحفل بصوت الحجار يغني "مين محبش على الأغاني"، مصحوبا باستعراض راقص، مع صور لنجوم الموسيقى والغناء في زمن الفن الجميل، ثم فقرة تمثيلية تتحدث عن مشوار نجم الحفل المطرب والملحن الراحل محمد فوزي، الذي سيتم تقديم أغانيه وألحانه في الليلة الثانية من ليالي "100 سنة غنا".

تتضمن الحفل عرض تسجيل صوتي للموسيقار الراحل بليغ حمدي، يتحدث عن قيمة "الأسطورة" محمد فوزي.