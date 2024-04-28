فن ومشاهير

تسجيل نادر لـ بليغ حمدي يتحدث عن محمد فوزي.. انطلاق حفل "100 سنة غنا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انطلقت قبل قليل، ثان حفلات مشروع ١٠٠ سنة غنا، الذي يقوم عليه المطرب الكبير علي الحجار، بالتعاون مع وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية، ويهدف لإعادة تقديم أغاني زمن الفن الجميل بطريقة تناسب العصر الحالي.

يُقام الحفل على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويحييه النجم علي الحجار، مع نجوم الأوبرا، إلى جانب مشاركة الفنان مصطفى قمر والفنانة نادية مصطفى.

بدأ الحفل بصوت الحجار يغني "مين محبش على الأغاني"، مصحوبا باستعراض راقص، مع صور لنجوم الموسيقى والغناء في زمن الفن الجميل، ثم فقرة تمثيلية تتحدث عن مشوار نجم الحفل المطرب والملحن الراحل محمد فوزي، الذي سيتم تقديم أغانيه وألحانه في الليلة الثانية من ليالي "100 سنة غنا".

تتضمن الحفل عرض تسجيل صوتي للموسيقار الراحل بليغ حمدي، يتحدث عن قيمة "الأسطورة" محمد فوزي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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