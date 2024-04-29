شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان قسم المسرح يختتم فعالياته بتكريم غادة جبارة والعيلى والدسوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الدورة الـ 17 لـ مهرجان قسم المسرح للأقسام والمعاهد المتخصصة بالإسكندرية، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي عبد المحسن عميد كلية الطب، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وحملت دورة هذا العام اسم الفنان الراحل محمد عبد القادر.

ويكرم المهرجان في حفل ختامه اليوم بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية في السابعة مساء، عددًا من الأكاديميين والفنانين المسرحيين، والشخصيات التي اثرت الحياة المسرحية، ومنهم الفنان شريف الدسوقي والفنان حمزة العيلي والفنانة رباب ممتاز، وخريج قسم المسرح الفنان طارق حسن والفنان السكندري محمد شحاتة ونجوم برنامج الدوم الفنانة ماريا أسامة والفنانة يارا حسام والأستاذة الدكتورة دعاء عامر، والفنان إبراهيم الفرن وتكريم اسم الراحل الدكتور علاء عبد العزيز والدكتورة الفنانة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون.

كما سيتم تكريم لجنة تحكيم المهرجان، والتي تكونت من الدكتور أبو الحسن سلام أستاذ علوم المسرح ورئيس لجنة التحكيم، والدكتور عاطف عوض، والدكتور سماح خميس، والفنان أحمد إسماعيل، والمهندس عمرو عبد الله، والفنان السعيد قابيل، والأستاذة ماجي أحمد مقرر اللجنة.

ثم في الختام سيتم إعلان نتيجة مسابقة المهرجان مع أعضاء لجنة التحكيم، وكانت قد تتشكل إدارة المهرجان من الدكتور منال فودة رئيس المهرجان، والدكتور جمال ياقوت مدير المهرجان، والمدير التنفيذي للمهرجان، ومحمد عبد القادر، والطالبين كريم عبده وإسلام فتحي نائبي المدير التنفيذي، بجانب الكثير من الطلاب الذين يشكلون لجان المهرجان المختلفة رؤساءً وأعضاءً، وحفلت هذه الدورة بالكثير من الفعاليات المسرحية المهمة منها : تقديم عدد من العروض المسرحية التي تمثل جهات أكاديمية متخصصة من خلال محورين أولا محور العروض الطويلة : وشارك فيها سبع عروض من: قسم علوم المسرح – كلية الآدب -جامعة حلوان ، قسم المسرح – كلية الآداب – جامعة الإسكندرية المعهد العالي للفنون المسرحية – القاهرة، المعهد العالي للفنون المسرحية – الإسكندرية .

وفي محور العروض القصيرة شارك فيها تسع عروض للجهات المتخصصة: قسم المسرح – كلية الآداب – جامعة الإسكندرية ، المعهد العالي للفنون المسرحية – القاهرة، المعهد العالي للفنون المسرحية – الإسكندرية، كلية التربية النوعية – جامعة الإسكندرية، وقدم ضمن فعاليات المهرجان مجموعة من الورش والمحاضرات الفنية في جميع عناصر العرض المسرحي يقدمها أساتذة متخصصين.



