شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تطرح كليب "كداب" خلال الأسبوع الجارى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح الديفا سميرة سعيد خلال الأسبوع الجاري، كليب أغنيتها الجديدة "كداب" وهي من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي وإخراج نضال هاني، وتظهر الديفا سميرة سعيد بلوك مختلف ومبهج.

وكانت طرحت الديفا سميرة سعيد أحدث وأول أغنياتها في عام 2024 بعنوان "كان"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات مصطفى ناصر ولحن الفنان عمرو مصطفى وتوزيع ماهر الملاخ.

وتم تصوير الأغنية التى أخرجها نضال هاني بشكل يعبر عن حالة الأغنية التى تتحدث عن الذكريات وما تحمله من مشاعر وأحاسيس دافئة فى جو حالم وخاص.

‎ومن المقرر أن يتبع الأغنية أكثر من أغنية، قامت بتسجيلها الفنانة سميرة سعيد خلال الفترة الماضية، وهي أغنيات ذات أشكال موسيقية متنوعة ومختلفة، وأفكار وموضوعات جديدة، كما عودت سميرة سعيد جمهورها ومحبيها.

وكانت أحيت الديفا سميرة سعيد، حفلاً غنائيًا في لبنان، منتصف أبريل الجارى، ضمن حفلات عيد الفطر، وقدمت سميرة سعيد خلال الحفل مجموعة مميزة من أشهر أغنياتها.