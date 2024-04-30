خاص - نعيم حلاوي: " الفكرة واردة لتقديم برنامج يشبه " لا يمل " و " ما في متلو " .. وعادل إمام وزياد الرحباني أكثر فنانين يضحكاني

ميرنا وليد - بيروت - بدأ الممثل الكوميدي نعيم حلاوي مسيرته منذ عقود في إذاعة جبل لبنان، وعمل فيها معداً ومقدماً للبرامج، ومنذ منتصف التسعينيات، إشتهر بالمشاركة في الكتابة والتمثيل في العديد من البرامج التلفزيونية الكوميدية، نذكر منها برنامج "S.L.Chi" على قناة MTV اللبنانية، وبرنامج "لا يمل" الذي عرض على تلفزيون المستقبل، والذي شارك معه فيه بالتمثيل عباس شاهين، عادل كرم، رولا شامية وأنجو ريحان، وبعدها إنتقلوا إلى MTV اللبنانية، وقدموا برنامج "ما في متلو"، وحققت كل البرامج التي شارك فيها نعيم حلاوي نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية.

نعيم حلاوي الذي تميز بخفة دمه، وبالشخصيات الكوميدية التي خلقها وجسدها في برامجه، إلتقاه موقع "الفن"، وكان لنا معه هذا الحوار، الذي تحدثنا معه خلاله عن سبب غيابه عن البرامج الكوميدية منذ فترة طويلة، وعن الشخصيات التي جسدها في برامجه، وسألناه رأيه في برامج المقالب، وعن الإعلامية ليال الإختيار، وعمله الإذاعي الجديد، وغيرها من المواضيع.



أرحب بك عبر موقع الخليج 365، إشتقنا أن نراك مع زملائك في برنامج كوميدي جديد، ما سبب هذا الغياب؟

بداية أشكرك على هذا اللقاء، موقع الخليج 365 رائع، ونتابعه بإستمرار، أما بالنسبة للغياب، فهناك أمر أجبرنا على أن توقف بضع سنوات، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يسألونا: "لماذا لا تعودون مع بعضكم البعض، أو مع غير ممثلين؟ الفكرة واردة، وأنا أيضاً إشتقت إلى أن أكون حاضراً على الشاشة وأقدم سكتشات كوميدية.



ما سبب تراجع البرامج الكوميدية في لبنان؟

كانت البرامج الكوميدية ترند لفترات طويلة، ولكن أثرت عليها مواقع التواصل التواصل الإجتماعي قليلاً، لأنه أصبح بإمكان الجميع أن يقوموا ببرامج من هذا النوع، وبشكل فردي، من دون أن تكون هناك شركة إنتاج، أو تنسيق بشكل كبير، وأصبح العمل أسهل من قبل.

ما هي أفضل شخصية جسدتها وأحببتها؟

من الشخصيات التي أحببتها كثيراً شخصية"فوزي بو لوزي"، وشخصية "أمين عمين"، التي كنت أشعر أنني مرتاح فيها، حين كنت أنتقد الأغاني الهابطة، التي كانت تنجح وتحلّق، وأحب أيضاً شخصية "أبو عبدو" صاحب عبارتَي (قرفتني يا زلمي) و(عطيني بوسة)، وشخصية غابي (عملتلي مشكل يا عادل).

ما رأيك ببرامج المقالب، وبنجم المقالب كميل أسمر؟

برامج المقالب جميلة وأتابعها، خصوصاً برامج كميل أسمر وإبنه فارس، وهما محترفان، والمفضات عندي في برامج المقالب، كميل قديم في مهنته، ولديه التقنية والأسلوب الجميل، كما هناك أشخاص يعتمدون في المقالب على أسلوب آخر، مثل إزعاج الناس وتخويفهم، كميل يعتمد ذلك، ولكنه لا يركز عليه كثيراً.

ما هو نوع الكوميديا الذي تحبه؟

أحب الكوميديا الساخرة والكوميديا السوداء، وأكثر فنان يضحكني حين يقدم كوميديا هو هو زياد الرحباني، وفي العالم الغربي، أحب وودي آلن، بالرغم من أنني لا أتابع كل أعماله، لكن عند مشاهدتي عملاً له، أشعر بالسعادة، فهو يعمل على إدارة الممثل، وهذه النقطة دائماً ما أتوقف عندها.

من هو ملك الكوميديا العربية؟

​​​​بالطبع الممثل عادل إمام، هو أول من يخطر في بالي.

خلال تكريم عادل إمام في حفل جوائز Joy Awards، أعطى إبنه الممثل محمد إمام رأياً سياسياً، وتم الهجوم عليه، وبعدها أوضح ما قاله، ما رأيك؟

لم أتابع هذا الموضوع جيداً، لكن دائماً عندما يدخل الفنان بالسياسة يتعرض للمشاكل، إلا أنه يحالفه الحظ عندما يكون الجانب الآخر بنفس الخط.

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ما​​​​​​ سبب إنشائك Radio Naim؟ ولمذا يقتصر على بث الأغاني فقط؟

هناك الكثير من الناس الذين لا يعلمون أن بدايتي كانت بالعمل في الإذاعة، وأحياناً يكون لدي حنين لها، فجاءت إذاعتي على شكل هواية وإستعادة للأيام الجميلة، وأنا أحب أن أعرف المستمعين على الأغاني القديمة، أو أذكرهم بها.

فضلت فكرة بث الأغنيات القديمة، لأن الناس يحبون أن يستمعوا إلى الأغنيات، ولا يرغبون دائماً بسماع البرامج، والكلام الدائم والإعلانات.



كيف تصف تجربتك في برنامج "حديث البلد" مع الإعلامية منى أبو حمزة؟

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لم تكن هذه التجربة جميلة جداً، وشعرت أنها فاشلة، لأنني لم أجد نفسي​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ في هذا البرنامج، لانني دائماً أقول إن هذا النوع من البرامج يحتاج إلى سرعة البديهة، وأنا لا أمتلكها، فأنا ألجأ إلى تحضير الأمور​​​​​​​​​​​​​​ بهدوء، وعند تقديمها هناك إعداد ومونتاج، وعندما أكون على المسرح، وبمكان أمام الناس، ويجب أن أقول نكتة غير محضرة، لا أشعر أن هذا الأمر لي. عام 2015، خلال فترة تصوير البرنامج، كنت أعاني من الزكام ومن نزلة برد، وكنت أذهب للتصوير وأنا متعب ومرهق، وأطل على الهواء وأنا نعسان.

​​​​​​​حصدت تفاعلاً واسعاً من المتابعين، عندما طلبت يد الإعلامية ليال الإختيار للزواج، التي وافقت على الفكرة، ما كان هدفك الحقيقي من هذا البوست؟

طبعاً كان الأمر مزحة، فقد كنت أسخر من كيفية خرق المطار، وكيف أصبحوا يكتبون ما يريدون على الشاشات، فكتبت هذه العبارة، ورأت ليال البوست وأعجبتها المزحة، وتفاعلنا معاً، وأصبحنا صديقين، وراسلنا بعضنا البعض.

لماذا لم تتزوج بعد؟

يصل الإنسان إلى عمر، يرفض فيه الزواج، لم أتزوج بعد لأنني أرى أن الزواج مسؤولية، كنت أتكل على العلاقات التي تحتاج إلى حب كبير، ومررت بعلاقات كانت تنتهي لأسباب معينة.