أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها رسميًا بعد زواج سنة من فنان شاب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 11:27 مساءً - أعلنت ندى الكامل خلال الساعات الماضية، عن انفصالها من الممثل الشاب أحمد خالد، بعد زواج دام لمدة عام.

طلاق ندى الكامل

وكتبت ندى من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام“، من خلال خاصية “القصص القصيرة”: “صباح الخير، أنا سنجل، بارك الله في الجميع”.

وعلق زوجها برسالة أخرى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام قال فيه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا تم الانفصال بيني وبين زوجتي وأرجو احترام الخصوصية وعدم الدخول في تفاصيل مرت سنة على هذا الزواج ولكن كل شيء قسمة ونصيب.

والجدير بالذكر أن أحدث ظهور للشهير ندى الكامل مع طليقها كان خلال إحدى الحفلات، حيث لفتت أنظار الجميع بفستانها الجرئ.

معلومات عن ندى الكامل

اسمها الحقيقي نادية الكامل وشهيرة بـ ندى الكامل.

ولدت في 27 أغسطس عام 1990، وتبلغ من العمر 34 عامًا.

جنسيتها مصرية وولدت في محافظة القاهرة.

ديانتها مُسلمة.

الحالة الاجتماعية حاليًا مُطلقة.

تعمل سيدة أعمال في مجال الأزياء والعقارات.

تتميز بإطلالاتها الجريئة وظهورها البارز في الاحتفالات والمهرجانات السينمائية.

زيجات ندى الكامل

وبعد طلاقها الأخير لم تكن هي الزيجة الوحيدة للشهيرة ندى الكامل، حيث تزوجت للمرة الاولى وأنجبت بناتها الثلاثة، وانفصلت عن زوجها، وتزوجت بعد ذلك من الفنان أحمد الفيشاوي واستمر زواجهما 4 سنوات، وكان الظهور الأول لها برفقته في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، خلال العرض الخاص لفيلم عيار ناري الذي شارك فيه زوجها.

وكان الفنان أحمد الفيشاوي قد أوضح أن ندى الكامل فتاة أحلامه وأنها المرأة التي يرغب في الزواج منها، وتعتبر الزوجة السادسة له، إلا أنها انفصلا عن بعضهما البعض في هدوء بعد مرور 4 سنوات من زواجهما.

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