شاهد صورة ابنة محمد الشعيبي تبكيه على الهواء مباشرة

تأثر الفنان السعودي الشاب محمد الشعيبي بشدة، ولم يتمالك نفسه، عندما فاجأه مقدم برنامج “هذا مكانك” على قناة “SBC” هشام الهويش بعرض صورة ابنته “نور” على شاشة التلفزيون.

وعرض مقدم البرنامج هشام الهويش صورة لـ محمد الشعيبي مع ابنته “نور” وهي خلفية هاتفه الشخصي.

وطلب الهويش من الشعيبي أن يوجه رسالة لابنته.

وعبّر الشعيبي عن مشاعره الجياشة تجاه ابنته، مؤكدًا أن كل ما يقدمه في حياته حاليًّا هو من أجلها.

وانهار الشعيبي باكياً على الهواء، محاولاً إخفاء دموعه.

وتزوج الشعيبي في العام 2016 من فتاة بحرينية تُدعى “آلاء الثاني” وأنجب منها ابنتهما نور.

انفصلا لاحقًا، واتهمته طليقته باختطاف ابنتهما في العام 2018.

وخرج الشعيبي في مقطع فيديو عبر حسابه في “سناب شات” مبرزًا جواز سفر ابنته التي تبين أنها غادرت البلد بطريقة شرعية.

ودعا الشعيبي طليقته إلى التوجه للقضاء في حال كانت تعتبر أنها صاحبة حق، عوضًا عن اللجوء إلى التشهير عبر تطبيقات “السوشال ميديا”.