مدحت العدل يوقع مسرحية تشارلي في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب

ياسر رشاد - القاهرة - شارك المؤلف والشاعر الكبير مدحت العدل في فعاليات معرض أبو ظبي الدولي للكتاب من خلال ندوة بعنوان "بين الروائي والسيناريست .. عتبات البهجة" والتي تناولت موضوع الاقتباس الأدبي وتحويل الرواية إلى عمل تلفزيوني أو سينمائي.

عتبات البهجة

وشاركه الندوة الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد مؤلف رواية "عتبات البهجة" والتي قدمها مدحت العدل تلفزيونيا في رمضان الماضي في مسلسل يحمل نفس الاسم من بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني ومن إخراج مجدي أبو عميرة. وأدارت الندوة الإعلامية منى سلمان.



وبناء على طلب الحضور، ألقى د.مدحت العدل قصيدة جديدة بعنوان "سرد آخر محتمل لحدوتة الديب والحمل" والتي قوبلت باستحسان وتصفيق كبير من جميع الحاضرين.



وعلى هامش الندوة أقامت دار نشر عصير الكتب حفل توقيع لأحدث مؤلفات مدحت العدل مسرحية تشارلي، وشهد حفل التوقيع إقبالا كبيرًا من رواد المعرض ونفدت جميع النسخ قبل انتهاء الحفل.