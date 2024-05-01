فن ومشاهير

بـ "إطلالة جريئة".. أحدث ظهور لـ كنزي عمرو دياب والجمهور يغازلها (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خطفت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "كنزي" بإطلالة جريئة، مرتدية قميص كاروهات، وشورت قصير، وبالطو طويل باللون البيج.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "يا عمري على جماله" ، "ملابسك جميلة" ، "مثيرة جدًا تشبهي الذهب" ، "يا حبيبي قمر"، "ملابسك مدهشة".

يذكر أن، كنزي هي ابنة المطرب عمرو دياب من زوجته السابقة زينة عاشور.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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