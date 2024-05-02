أول تعليق من ميار الببلاوي بعد وفاة عمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أعلنت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي أمس، وفاة عمها "سيد"، وطالبت جمهورها بالدعاء له

وفي أول تعليق بعد إعلانها خبر الوفاة، كتبت ميار عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "عمي حبيبي صاحبي سري سندي وضهري"

وتابعت: "يا أحن قلب عليا، كل العيلة عارفة إنت عندي إيه، دخلتني بيتك وإنت مش فيه ومقابلني بحضنك وضحكتك، كسرني"

وكانت الفنانة ميار الببلاوي قد تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في فيديو تتحدث خلاله عن اتهام أحد الشيوخ لها بالزنا، وذلك في تعليقه على حديثها عن طلاقها وعودتها إلى زوجها الحالي 11 مرة