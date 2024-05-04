آمال ماهر تبدع في غناء "ألف ليلة وليلة" من حفل جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أبدعت الفنانة آمال ماهر في غناء أغنية "ألف ليلة وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم وذلك في حفلها الغنائي الساهر الذي يقام مساء اليوم الجمعة على مسرح أونيكس أرينا في جدة بقيادة المايسترو وليد فايد.

وقامت "امال" بغناء أغنية "ألف ليلة وليلة" وسط تفاعل الجمهور الذي ظل يصفق خلال أدائها للأغنية وظلوا يرددون معها كلمات الأغنية.

ووقع اختيار "آمال" على مجموعة من الأغاني ما بين أغاني الزمن الجميل وباقة من أغانيها الشهيرة منها "حاول تفتكرني، اللي قادرة، قالوا بالكتير كام يوم" وغيرها من الأغاني التي لاقت استحسان وتفاعل الجمهور، وظهرت بإطلالة ساحرة بفستان أحمر وحرصت على تحية الجمهور فور صعودها على المسرح.

وأحيت "آمال ماهر" مؤخرًا حفلًا غنائيًا على مسرح ماركيه في كايرو فستيفال بالتجمع الخامس بعد غياب سنوات عن إحياء الحفلات وسط غناء باقة من أغانيها الشهيرة وتفاعل المتواجدين.

كما شاركت " آمال" في الأمسية الأولى من حفل "ليالي سعودية مصرية" التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية وسط حضور كوكبة من نجوم الفن والغناء بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية في بروتوكول تعاون بين "موسم الرياض" ووزارة الثقافة في مصر.

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