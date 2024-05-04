"احنا على كده هنقعد لبكرة".. آمال ماهر تمازح جمهور جدة بسبب طلبات الأغاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

مازحت الفنانة آمال ماهر جمهور حفل جدة، الذي امتد للساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على مسرح أونيكس أرينا ضمن فعاليات "تقويم جدة" و"بنش مارك" تحت قيادة المايسترو وليد فايد.

طالب الجمهور من "آمال" مواصلة الغناء بعد تألقها على المسرح، لترد عليهم قائلة: "والله أنا نفسي أغني لكم كل حاجة، احنا على كده هنقعد لبكرة"، لتختار "آمال" بعدها أغنية "من السنة للسنة" وسط تفاعل الجمهور واندماجهم مع الأغنية.

أبدعت آمال ماهر في غناء عدد من الأغاني الطربية لعدد من نجوم الزمن الجميل وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي احتفى بها على طريقته وطالبوها بإعادة غناء العديد منها، أبرزها أغنية "أنت عمري" لكوكب الشرق أم كلثوم، إلى جانب "حاول تفتكرني" للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وغيرها من الأغاني التي تألقت " آمال ماهر" في غنائها.

وحرصت "آمال" على تحية الجمهور فور صعودها على المسرح قائلة: "نورتوني، سعيدة بوجودي وسطكم انهاردة، قد ايه انتوا جمهور جميل ومحظوظة اني بينكم انهاردة، شكرًا على الحفاوة الجميلة والاستقبال الأكثر من رائع، شكرًا على كل حاجة على وجودي بينكم، وبحيي المايسترو وليد فايد والموسيقيين فرد فرد عشان نحضر لكم ليلة من أميز الليالي، عشان انتوا جمهور يستحق الأفضل، انتوا وحشتوني جدًا".

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