والدة بسمة بوسيل وحماة تامر حسني.. صورة نادرة تنشر لأول مرة!

كتب امير فتحي في السبت 4 مايو 2024 02:23 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا صورة شهدت ظهور والدة المغربية بسمة بوسيل طليقة تامر حسني وذلك تزامنا مع تصدرها الترند بعد طرح أحدث أغنياتها.

والدة بسمة بوسيل

وقد فاجأت والدة بسمة بوسيل المتابعين بإطلالتها، حيث ظهرت بمظهر انيق وبإطلالة شبابية، لفتت الأنظار بمحافظتها على جمالها ورشاقتها، على الرغم تقدمها في العمر.

بسمة بوسيل مع والدتها

وانقسمت آراء المتابعين بين مشيد بجمالها وبين منتقد لها مشككين بخضوعها لعمليات تجميل وكان من بين التعليقات: “أمها كل ما تمر الأيام تصغر مو تكبر”، “ماشالله غزالة باين عليها أختها مو أمها”، “الفلوس بتعمل كلشي” “صغيرة أم بسمة”.

بسمة بوسيل مع والدتها

تامر حسني يدعم بسمة بوسيل

أعلن تامر حسني دعم زوجته السابقة بسمة بوسيل في قرار احترافها الغناء، إذ تنتظر طرح أولى أغانيها بشكل رسمي بعنوان «البدايات» يوم 10 مايو المقبل تزامنًا مع عيد ميلادها، وذلك عقب تقديم عدة أغاني الفترة الماضية منها أغنية «أعطونا الطفولة» دعمًا لأطفال لغزة، إذ صرحت في لقاءات تلفزيونية سابقة لها بأنّها ضحت بهذا الحلم من أجل أولادها وزوجها السابق.

وكتب تامر حسني تعليقًا على منشور لـ بسمة بوسيل أعلنت فيه موعد طرح أولى أغانيها، قائلًا «مليار مبروك يا أجمل بسوم في الدنيا، البدايات، أول أغنية رسمية في المشوار، حقيقي والله مش بجامل الأغنية دي من أجمل وأهم الأغاني، هتسمعوا وهتحكموا بنفسكم، يا رب كل النجاح ليكي يا بسوم»، لترد عليه بسمة قائلة «بركاتك يا تيمو».

وأغنية “البدايات” من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتقول كلماتها: “طول ما هتحلمي وتحاولي تحققي، اتأكدي أنك اتوصلي واحد نهار”، حيث علقت على مقطع الفيديو بقولها: “بسمة بوسيل بعد سنة أخرى وصلت إلى إنجاز آخر.. الاحتفال بعيد ميلادي وإصدار أغنيتي الأولى قريباً إنّ شاء الله.. جرعة مضاعفة من الفرح والإنجاز.. إليكم البدايات الجديدة ومطاردة الأحلام”.

تتر مسلسل “نعمة الأفوكاتو”

وكانت بسمة بوسيل قد عادت للغناء مرة أخرى، من خلال غنائها تتر مسلسل “نعمة الأفوكاتو” الذى شارك فى الماراثون الرمضاني2024،وهو بطولة مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama – مها سليم.

حلم العودة لـ تامر حسني

وعلى صعيد متصل، كشفت الفنانة بسمة بوسيل خلال الفترة الماضية تفاصيل جديدة عن أزمتها مع زوجها السابق تامر حسني، مشيرة إلى أن حلمها بالعودة للفنان تامر حسني سيتحقق.

وأضاف بسمة بوسيل، خلال لقائها ببرنامج “ع المسرح” المذاع علي قناة “الحياة” مساء اليوم الأحد، أن : “لما جيت مصر تقريبا كل أحلامي اتحققت، لقيت حب حياتي وفي نفس الوقت كنت بعمل ألبوم مع محسن جابر بس حسيت ساعتها إني عايزة اتجوز اكتر، وحبي لتامر حسني كان أكبر من الغناء”.

وتابعت بسمة بوسيل، أن “وافقت إن ألبومي مينزلش لإني لما أعلن زواجنا أنا وتامر حسني كان هناك حملات غريبة على الإنترنت وقتها تامر كان من باب الحماية وإن محدش يتكلم عني بطريقة مش كويسة نعطل خروج الألبوم، وانا كمان كنت خايفة من نزول الألبوم”.

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