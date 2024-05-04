ياسمين عز تنتصر في معركتها القضائية مع نيشان (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الإعلامية المصرية ياسمين عز، عن حصولها على حكم قضائي ضد الإعلامي نيشان بإدانته ومعاقبته لما نسب إليه من سب علني لشخصها، وذلك بعد أزمتهما في حضور منتدى الإعلام العرب بدبي.

ياسمين عز تعلن انتصارها قضائياً علي نيشان

نشرت ياسمين عز عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقه "صدر الحكم في 29/4/2024، بإدانة المتهم نيشان ومعاقبته لما نسب إليه من سب علني لشخصي أنا ياسمين عز، وصدر أمر من نيابة دبي بالقبض على المتهم نيشان تنفيذا للحكم".

ياسمين عز ونيشان

تابعت ياسمين عز، عن إنتصارها بالحكم القضائي علي نيشان، معبره عن سعادتها: "كل التقدير والاحترام لقضاء دبي النزيه المنصف الذي أنصفني ورد لي حقي"

تعليق ناري من ياسمين عز والآخر متجاهلاً لا يبالي

وأكدت ياسمين عز خلال تصريحاتها عن قضيتها، قائلة: "نيابة دبي أصدرت حكم القبض على نيشان، مع العلم أني رفضت كل المحاولات والمحايلات للصلح، ومحدش يقولي المسامح كريم، وحقي مش هسيبه، والتعويض رقم كبير جدًا، ومش هقوله علشان الحسد، لكن هتبرع بيه لأوجه الخير وأنا مش محتاحة فلوس".

ياسمين عز ونيشان

تعمد الإعلامي اللبناني نيشان، تجاهل إعلان الإعلامية ياسمين عز عن فوزها بقضيتها، التي رفعته ضده في سبتمبر الماضي، حيث ظهر أول رد فعل له بعد الحكم عليه بنشره منشوراً عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى إكس، متاجاهلًا الذي حدث من ياسمين عز، وعلق قائلاً: "وصلت دبي الآن لتصوير حلقة تلفريونيّة غدًا، الطّقس مُمتِع، في دانة الدُّنيا".

تفاصيل أزمة ياسمين عز ونيشان

أشتعل الخلاف بين نيشان وياسمين عز مؤخراً، وذلك بعد تخلفها عن حضور ندوة تجمعهما بمنتدى الإعلام العربي بشكل مفاجئ دون تبرير واضح منها، مما أدي تعرض نيشان لموقف محرج أمام الجميع، لذلك هاجمها بطريقة غير لائقة، قائلاً: " إن احترام المواعيد والوصول في الموعد والوفاء بالعهد، من أخلاقيات الإعلامي المهني"، ثم تقدمت ياسمين عز ببلاغ ضده، وكان من المقرّر أن تُعقد تحت عنوان "الإعلام في عصر الترند"، ضمن فعاليات "منتدى الإعلام العرب" في دبي.

ياسمين عز