أسبوع حافل لقصور الثقافة.. إطلاق ملتقى الجنوب والاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم

ياسر رشاد - القاهرة -



تحفل الأجندة الأسبوعية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمجموعة ثرية من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم السبت وحتى الخميس المقبل 9 مايو، في إطار برامج وزارة الثقافة.

ملتقى الجنوب الأول للرسم والتصوير بالشلاتين وحلايب

تطلق الهيئة فعاليات "ملتقى الجنوب الأول للرسم والتصوير" بمدن محافظة البحر الأحمر "الشلاتين وأبو رماد وحلايب"، في الفترة من 6 وحتى 16 مايو بمشاركة 15 فنانا وفنانة، ويأتي الملتقى استمرارا لاختيار بيئات مصرية متنوعة لإنتاج أعمال فنية تعبر عن ثراء هذه البيئات ودعما للحراك الفني.

واستمرارا لفعاليات الفنون التشكيلية والحرفية تواصل الهيئة الورش المنفذة في مجال إعادة تدوير المخلفات بعدد من المحافظات منها الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، البحيرة، والبحر الأحمر، حتى الأسبوع الثالث من الشهر الحالي.

الاحتفال بعيد القيامة

ومن أبرز فعاليات الهيئة الحفل المقام بمناسبة عيد القيامة المجيد يوم الأربعاء المقبل على مسرح السامر بالعجوزة، في تمام الثامنة مساءً، ويشارك به فريق كورال "أغابي"، ويتضمن مجموعة من الترانيم، والمدائح بمصاحبة الألحان القبطية.

احتفالات شم النسيم

واحتفالا بشم النسيم وأعياد الربيع تنظم الهيئة عددا من الفعاليات منها الحفل المقام بقصر ثقافة تحيا مصر بحي الأسمرات بالقاهرة غدا الأحد، بجانب حفل آخر تحييه فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، بمحافظة مطروح بعد غد الاثنين في السابعة مساءً بالنادي الاجتماعي.

تواصل فعاليات الموسم المسرحي

وتستمر العروض المسرحية المقدمة مجانا للجمهور خلال الموسم الحالي، حيث تقدم الهيئة 13 عرضا مسرحيا مجانيا بمحافظات القاهرة والجيزة والفيوم، تستكمل بها عروض إقليم القاهرة الثقافي وتستمر حتى 17 مايو، بخلاف عروض المسرح بعدة محافظات أخرى على مدار الأسبوع ومنها الدقهلية، البحيرة، الغربية، أسيوط، دمياط، والمنيا.

استمرار عرض "السرب" بسينما الشعب بالقاهرة والمحافظات

وتواصل هيئة قصور الثقافة عرض فيلم "السرب" الذي يتناول بطولات القوات المسلحة المصرية، وذلك في 15 دار عرض في 14 محافظة، في حفلات تبدأ من 10 صباحا، حتى 12 منتصف الليل، بسعر مخفض وموحد للتذكرة 40 جنيها، هذا بجانب نشاط سينما الطفل بالمحافظات.

استمرار احتفالات عيد العمال

واستمرارا للاحتفال بعيد العمال تقيم الهيئة خلال الأسبوع مجموعة من الحفلات بعدد من المصانع بمحافظتي الوادي الجديد وأسيوط، بالإضافة إلى اللقاءات التثقيفية والعروض الفنية بعدة محافظات أخرى على مدار الأسبوع تقديرا لجهود العمال وإبراز دورهم الكبير في التنمية الشاملة.

ملتقى "أهل مصر" بدمياط والاحتفال بالعيد القومي للمحافظة

وفي محافظة دمياط تختتم قصور الثقافة الأربعاء المقبل الملتقى السادس عشر لشباب المحافظات الحدودية، الذي تنظمه ضمن مشروع "أهل مصر" بقصر ثقافة فارسكور، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، بمشاركة 130 شابا وفتاة من المحافظات الحدودية بهدف الدمج بينهم وتعزيز الانتماء واكتشاف الموهوبين وتأهيل الشباب وتوظيف طاقاتهم الإبداعية لبدء مشروعاتهم الصغيرة.

كما تشهد المحافظة عددا من الفعاليات الثقافية بمناسبة الاحتفال بعيدها القومي، والذي يحتفل به في 8 مايو من كل عام، وهو التاريخ الذى يوافق تصدي أهالي دمياط للصليبين وهزيمتهم عام1250م.

هذا وتحفل الأجندة بعدد من الحلقات البحثية والأمسيات لكبار الشعراء والأدباء، إلى جانب الورش الأدبية، واللقاءات التثقيفية التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدد من القضايا المتنوعة.