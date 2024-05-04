16 صورة لـ نسرين طافش من أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا وفيديوهات من كواليس أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نسرين التقطت صور جلسة التصوير في أحد الفنادق المطلة على النيل، واعتمدت إطلالة صيفية بألوان مبهجة.

جدير بالذكر أن نسرين عُرض لها مؤخرًا فيلم "السيستم" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي والفنان طارق لطفي، كما تنتظر طرح فيلمها الجديد "بنقدر ظروفك" والذي يجمعها من جديد بـ أحمد الفيشاوي، وتشاركهما البطولة الفنانة مي سليم.

وكان من المقرر أن تشارك نسرين طافش في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل بدون مقابل بطولة الفنان هاني رمزي والفنانة داليا البحيري، قبل أن يتم الإعلان عن تأجيل عرضه لوقت آخر لم يتم تحديده بعد.