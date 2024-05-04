مايا دياب تُفاجئ الجمهور.. لم تعد شقراء! (صور)

كتب امير فتحي في السبت 4 مايو 2024 11:18 مساءً - نشرت مايا دياب مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام“.

وفاجأت (مايا) الجمهور حيث أطلت بشعر أسود اللون وهي التي اعتمدت منذ بداياتها الشعر الأشقر.

مايا دياب بشعر أسود

وعلقت مايا دياب على الصور بالقول: ” مين مفكرين حالن هيدا حسابي انا بحب ذكّرن… و من مايا اجمل تهاني ييييييييي ودّولا”.

وانهالت تعليقات المُتابعين الذين أكدوا ان الشعر الأسود يليق كثريا على مايا.

يُذكر ان مايا أطلقت مؤخرا أغنيتها الجديدة “عروس”.

مايا بجلسة تصوير مثيرة للجدل

من ناحية أخرى، أحدثت المطربة اللبنانية مايا دياب ضجة وأثارت حيرة محبيها حول ما إذا كانت ستحتفل بزفافها قريبًا، بعدما نشرت صورًا ارتدت فيها طرحة العروس، والورود على رأسها، مع فستان باللون الأسود، بالإضافة إلى ارتدائها خاتما ضخما في يدها.

وأمسكت دياب في الصور التي نشرتها عبر حسابها في إنستجرام بيد شخص، من دون الكشف عن ملامحه، كما كتبت تاريخ المناسبة بشكل مبطن، من دون أن تعلق على إطلالتها.

وانهالت رسائل التهاني والمباركات من جمهورها، فيما أكد آخرون أن الفنانة تحضّ لإطلاق أغنية جديدة، مشيرين إلى أن الصور التي نشرتها قد تكون من “الفيديو كليب”.

أحيت النجمة اللبنانية مايا دياب احتفالية ضخمة بالزمالك داخل “spine” بتجهيزات لايف عالمية وحضور كامل العدد.

حضرت مايا بكامل أناقتها مرتدية فستان قصير خطف أنظار الجمهور من مختلف الجنسيات العربية وكان فى استقبالها ميمي المنشاوى وبمجرد صعودها على خشبة المسرح مرددة أغنية “سبع ترواح” تعالت هتافات وصيحات الإعجاب.

مايا دياب تغني بمختلف اللهجات

وتصاعدت أجواء الإثارة مع المزيد من أغاني مايا دياب المميزة بمختلف اللهجات منها “حلو ده” و “أحلى كلام” باللهجة المصرية اللتان تعاونت فيهما مع المنتج بدر بالإضافة إلى “تعالى وأفرح” آخر أغانيها بالمصرية من البومها الجديد “MYMAYAV ” والذى قدمت منه “كلن قالوا لى” باللبنانية و”ديالي” بالمغربية.. بالإضافة إلى “يا مراحب خطوة عزيزة” ،”زي العسل” ،”شو حلو” لزياد برجي و “الهوا سلطان” لجورج وسوف وغيرها ممن قدمتها تلبية لرغبات المعجبين حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

الخليج 365

الخليج 365

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