محمد علي رزق يحتفل بمنح شارة الكابتن للاعب النادي الأهلي علي معلول لأول مرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفى الفنان محمد علي رزق بمنح شارة الكابتن للاعب النادي الأهلي علي معلول لأول مرة منذ انضمامه لصفوف القلعة الحمراء وذلك في المباراة التي جمعت النادي الأهلي بنادي الجونة مساء السبت وانتهت بفوز النادي الأهلي بـ 3 أهداف دون رد.

ونشر "محمد علي رزق" صورة لاعب النادي الأهلي على معلول وهو يحمل شارة الكابتن عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق: "أخيرًا علي معلول كابتن النادي الأهلي".

وكان من ضمن النجوم الذين احتفلوا بمنح شارة الكابتن للاعب علي معلول الفنان الكبير نبيل الحلفاوي وعلق: "أول مرة أشوف شارة سودا منورة".

وشارك الفنان محمد علي رزق مؤخرًا بعدد من الأعمال الفنية منها مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال، ومسلسل "صيد العقارب" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق وتم عرضهما بموسم دراما رمضان الماضي.

يذكر أن محمد علي رزق يشارك ببطولة فيلم "في عز الضهر" بطولة الفنان الكندي ذو الأصول المصرية مينا مسعود، إلى جانب مسلسل "إسود باهت" وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية منهم الفنانة سهر الصايغ والمقرر عرضهما خلال الفترة المقبلة.

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