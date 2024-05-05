هدى الإتربي جريئة وهنا الزاهد بإطلالة صيفية.. لقطات نجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

موقع الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

هدى الإتربي

ظهرت الفنانة هدى الإتربي بإطلالة جريئة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا خداع".

إيمان العاصي

التقطت الفنانة إيمان العاصي، صورة سيلفي لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وخطفت من خلالها الأنظار إليها.

نانسي صلاح

نشرت الفنانة نانسي صلاح، إطلالة جريئة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح جميل".

هنا الزاهد

ظهرت الفنانة هنا الزاهد، بإطلالة صيفية، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، والتقطت صورة "سيلفي".

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، إطلالة أنيقة لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "رايقة معي لدرجة إذا حدا بيسألني قديه عمرك؟ بقوله: أنت عمري".

أسماء جلال

الفنانة الشابة أسماء جلال، نشرت إطلالة أنيقة لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ظهرت فيها داخل سيارتها.

داليا شوقي

ظهرت الفنانة الشابة داليا شوقي، بإطلالة أنيقة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وخطفت من خلالها الأنظار إليها.

داليدا خليل

نشرت الفنانة داليدا خليل، إطلالة أنيقة لها، عبر"ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهر أمامها بعض الورود.

مايا دياب

ظهرت الفنانة مايا دياب، بإطلالة صيفية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من مايا أجمل التهاني".