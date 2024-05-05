عمرو دياب يحيي حفل زفاف ابنة رئيس وزراء المغرب بحضور أبو هشيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عن حضور حفل زفاف ابنة عزيز أخنوش رئيس وزراء دولة المغرب الذي أقيم في مراكش على مدى يومي الجمعة والسبت الماضيين وذلك عبر استوري حسابه الرسمي على "انستجرام".

وأفادت مواقع مغربية أن عمرو دياب وصل الخميس الماضي إلى مراكش لإحياء حفل الزفاف وسط حضور عدد من نجوم الغناء المغاربة، وتم استضافته بأحد المنتجعات السياحية في واحة سيدي إبراهيم وسط تكتم تام من قبل منظمي حفل الزفاف، إلى جانب عمرو دياب الذي لم يكشف عن مشاركته في حفل الزفاف أو الكشف عن أي تفاصيل تخص حضوره الحفل عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من كواليس حفل الزفاف وظهر خلالها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رفقة النجم عمرو دياب والتقطوا عدد من الصور التذكارية.

وأحيا عمرو دياب مؤخرًا حفلًا غنائيًا في البحرين وسط حضور جماهيري ضخم وأشعل الحفل بباقة من أغانيه الشهيرة وسط تفاعل الحضور.

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