وزيرة الثقافة فى زيارة لبيت العود العربى فى أبو ظبى لتعزيز التعاون

ياسر رشاد - القاهرة - قامت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة المصرية، بزيارة بيت العود العربى فى أبو ظبى، بهدف تعزيز التعاون، خاصة فى مجال الموسيقى العربية، ودعم الموسيقيين الشباب.

وخلال الزيارة، التقت الدكتورة نيفين الكيلانى، بالفنان الكبير نصير شمة، مؤسس بيت العود العربى، حيث ناقش الجانبان تكثيف التعاون بين بيوت العود التى أسسها الفنان نصير شمة، بعدد من الدول العربية، والتى كانت انطلاقتها ببيت العود العربى فى القاهرة.

كما قامت الدكتورة نيفين الكيلانى، بجولة تفقدية بأقسام بيت العود، وشاهدت عن كثب مختلف الأنشطة التى يقوم بها البيت لدعم فن العزف على العود، ومنها ورش العمل التى يقدمها بيت العود للشباب، لتعليمهم كيفية العزف على العود، والحفلات الموسيقية التى يستضيفها بيت العود، وجهود توثيق فن العزف على العود وتطوير الآلة.

وأكدت وزيرة الثقافة أهمية دور بيت العود فى دعم الشباب وتشجيعهم على تعلم الموسيقى العربية، وأشادت بالجهود التى يبذلها الفنان نصير شمة فى هذا المجال.

الجدير بالذكر أن بيت العود العربى هو مؤسسة ثقافية غير ربحية، تأسست فى القاهرة، بهدف الحفاظ على تراث الموسيقى العربية ونشره.