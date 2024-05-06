فاجأت الجميع بمهنتها قبل التمثيل.. نشوى مصطفى تكشف للمرة الأولى قصة زواجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت النجمة نشوى مصطفى أنها تفضل الأدوار الدرامية على الأدوار الكوميدية، رغم أنها قدمت الكثير من الشخصيات الطريفة في الكثير من الأعمال الفنية.

وتحدثت خلال استضافتها ببرنامج “واحد من الناس” عن دوها الكوميدي مع النجم محمد سعد في فيلم “اللمبي”، ولفتت إلى أنها عندما علمت أنه دور راقصة رفضت الدور، ولكن المخرج شرح لها الفكرة والغرض من المشهد، وحينها هي من قامت بتصميم اللبس وهذا المشهد نال استحسان المشاهدين.

وكشفت النجمة المصرية انها قبل التمثيل والشهرة، كانت تبيع ملابس في منطقة العتبة أثناء دراستها.

وأضافت: “إشتغلت أيضاً في مستوصف لعلاج المرضى، وكنت احلم أن ألتحق بمعهد التمثيل ولكن والدي قال لا استطيع تحمل النفقات بعد تخرجك، ومن هنا جاءت الفكرة أن أعمل واشتغلت عدد من الأعمال، وأيضاً عملت في تحضير وجبات في البيت وانزل أبيعها وأجيب مصروفي حتى أدخل معهد التمثيل”.

وتحدثت نشوى أيضاً عن زواجها، وقالت: “كان زوجي في أميركا حينها ونازل إجازة، وتم تدبير لقاء وعيد ميلاد حتى أرى عماد زوجي الحالي ويراني، وبالفعل إلتقيت به وكان بيتفرج على ماتش الزمالك وقلت له خلص بسرعة أنا اللي جيبيني تتفرج عليا وكان موقف مضحك وغريب، واتفقنا ساعتها على عدم الزاوج بهذه الطريقة والحمد الله حصل النصيب”.