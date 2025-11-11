شهيد في قصف إسرائيلي جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت وكالة الأنباء اللبنانية ، صباح اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 ، باستشهاد مواطن جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية آلية مدنية من نوع "بيك آب" على طريق الصوانة – خربة سلم جنوبي لبنان.

وأوضحت الوكالة أن مسيّرة إسرائيلية أطلقت ثلاثة صواريخ على السيارة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل واستشهاد سائقها على الفور، في إطار الهجمات العدوانية المتصاعدة.

تزامن ذلك مع عمليات تمشيط نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الثقيلة في محيط بلدة علما الشعب، وسط تحليق مكثف للطيران المسير فوق مناطق صور ومجرى نهر الليطاني، كما سُجّل تحليق مشابه فوق النبطية وإقليم التفاح.

وكانت تقارير لبنانية قد أشارت مساء السبت إلى تحركات لآليات إسرائيلية في محيط موقع مستحدث بجبل الباط قرب بلدة عيترون، بالتزامن مع تحليق منخفض لطائرات مسيّرة من نوع "كواد كوبتر" في أجواء المنطقة.

