وفاة غامضة لشابة تبلغ ثمانية عشر عامًا على متن سفينة “كرنفال” تحوّل الرّحلة إلى مأساة إنسانيّة

خيّم الحزن على رحلة بحريّة انطلقت من ميامي إلى الكاريبي بعد العثور على جثّة الشّابّة آنا كيبنر (ثمانية عشر عامًا) داخل سفينة Carnival Horizon يوم السّبت الثّامن من نوفمبر.

العائلة أكّدت نبأ الوفاة، ووصفت آنا بأنّها “شعاع من النّور، مفعم بالطّاقة والمرح”، مضيفة: “كانت تحبّ إسعاد الآخرين، وإن شعرت بحزنك جعلتك تضحك. كانت فتاة مرحة، محبوبة من الجميع.”

آنا كانت تستعدّ لالتحاقها بالجيش الأميركيّ بعد تخرّجها من الثّانوية في مايو المقبل، إذ أنهت مؤخّرًا اختبار القبول وكانت فخورًا بخططها لخدمة مجتمعها.

وبحسب بيان شركة Carnival Cruise Line، فإنّ مكتب التّحقيقات الفيدرالي (FBI) تولّى التّحقيق في الوفاة، فيما لم تُعلن بعد أيّة تفاصيل حول أسبابها.

يُذكر أنّ السّفينة Carnival Horizon تتّسع لنحو أربعة آلاف راكب وتُبحر بانتظام من ميامي وغالفيستون نحو وجهاتٍ في البحر الكاريبي.

رحيل آنا الّتي وُصفت بأنّها “الابتسامة الّتي لا تغيب”، ترك أثرًا عميقًا في عائلتها وفي ركّاب السّفينة الّذين لم يتوقّعوا أن تتحوّل رحلتهم إلى مأساة إنسانيّة.