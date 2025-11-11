رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا

أكد نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو أنه انتقل إلى السعودية مؤمناً بـ”المشروع الرياضي الكبير” الذي تشهده البلاد، مشيراً إلى أن السنوات الثلاث الماضية أثبتت صحة قراره بالانضمام إلى نادي النصر السعودي، في ظل التطور الكبير الذي شهده الدوري السعودي للمحترفين وقطاع السياحة في المملكة.

رونالدو: فخور بأن أكون جزءاً من التحول السعودي

وقال رونالدو في كلمة مرئية خلال مؤتمر ومعرض “Tourise” المقام في الرياض اليوم (الثلاثاء):

“انتقلت إلى السعودية لأنني آمنت بالمشروع، فالشعب السعودي والدوري يمتلكان إمكانات هائلة في الحاضر والمستقبل. لقد تطور الدوري كثيراً خلال السنوات الأخيرة، وأنا فخور بأن أكون جزءاً من هذا التحول”.

رونالدو: السعوديون يملكون شغفاً جنونياً بكرة القدم

وأضاف النجم البرتغالي أن شغف السعوديين بكرة القدم “جنوني”، موضحاً أنه لمس ذلك منذ انضمامه إلى نادي النصر، مؤكداً أن الأجواء الجماهيرية والدعم الكبير في المملكة تجعله يشعر بأنه “واحد من أبناء هذا الوطن”.

“أنا سعودي”.. رونالدو يعبّر عن ارتباطه بالمملكة

وتابع قائلاً: “قطاع السياحة في السعودية يشهد نمواً مذهلاً، وأنا سعيد بالمساهمة في هذا التحول. أنا واحد منكم… أنا سعودي، وأحب وجودي هنا”.

وأشار إلى أنه استمتع بزيارة العلا والبحر الأحمر حيث يمتلك منزلاً هناك، مبيناً أنه يعيش في سلام وسعادة مع أسرته في المملكة.

رونالدو: السعودية تتقدم بقوة بفضل رؤية ولي العهد وأوضح نجم النصر أنه عندما قرر الانتقال إلى السعودية وصفه البعض بالمجنون، لكنه كان مؤمناً بأنها خطوة صحيحة، قائلاً: > “قالوا إنني مجنون، لكنني كنت مجنوناً جيداً، لأنني كنت على حق. السعودية اليوم تتقدم بقوة بفضل رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأنا فخور بأن أكون جزءاً من هذا المشروع المذهل.”

فخور باستضافة السعودية لكأس العالم 2034

وأعرب رونالدو عن فخره باستضافة السعودية لكأس العالم 2034، واصفاً الحدث بأنه “تاريخي” ويمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير كرة القدم العالمية بقيادة المملكة.

عن الاعتزال: سأستمر لعشر سنوات أخرى!

وعن مستقبله الرياضي، قال رونالدو مازحاً: “حين أقول قريباً، أقصد بعد عشر سنوات! أنا مستمتع باللعب، وما زلت أسجل الأهداف مع النصر والمنتخب البرتغالي. ربما تكون كأس العالم المقبلة آخر محطة لي، لكنني فخور بما قدمته خلال 25 عاماً من مسيرتي”.

إرث رياضي وإنساني

وختم حديثه قائلاً:

“أريد أن يتذكرني الناس ليس فقط كأحد أفضل اللاعبين في العالم، بل كرجل محترف ومثابر سعى لتحقيق أحلامه. هذا هو الإرث الذي أريد أن أتركه.”

سودافاكس