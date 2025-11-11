شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار البيتكوين رغم مشتريات "ستراتيجي" وتقدّم المفاوضات لإنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت عملة بتكوين يوم الثلاثاء لتواصل تقليص مكاسبها الأخيرة، إذ لم ينجح التقدّم نحو إنهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة ولا عمليات الشراء الجديدة من أكبر مالك مؤسسي، شركة "ستراتيجي" (Strategy Inc)، في تقديم دعم يُذكر للأسعار.



وانخفضت العملة المشفّرة الأكبر في العالم بنسبة 0.7% لتسجل 105,355.6 دولارًا بحلول الساعة 00:25 بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (05:25 بتوقيت غرينتش).



بتكوين لا تتفاعل مع تقدّم إنهاء الإغلاق ولا مع مشتريات "ستراتيجي"



تراجعت بتكوين رغم تحسن شهية المخاطرة في الأسواق الأوسع بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي في أكبر اقتصاد في العالم.



وينتقل المشروع الآن إلى مجلس النواب الذي من المقرر أن يناقشه الأربعاء، وسط إشارات من الأغلبية الجمهورية هناك إلى نيتها الموافقة عليه.



ومع ذلك، لم ينعكس هذا الخبر إيجابًا على سوق العملات المشفّرة، إذ فضّل المستثمرون الأصول ذات المخاطر الأعلى مثل الأسهم. كما أن انتعاش أسهم التكنولوجيا استقطب المزيد من رؤوس الأموال نحو الأسهم على حساب العملات الرقمية هذا الأسبوع.



ولم تستفد بتكوين كثيرًا من إعلان شركة Strategy Inc (ناسداك: MSTR) – وهي أكبر حائز مؤسسي لبتكوين – أنها اشترت 487 عملة إضافية هذا الأسبوع، لترتفع مقتنياتها الإجمالية إلى 641,692 عملة بتكوين.



جيم تشانوس يغلق مركزه القصير ضد "ستراتيجي"



قال المستثمر الشهير جيم تشانوس، الذي اشتهر بمراهنته الناجحة ضد شركة "إنرون" قبل انهيارها عام 2001، إنه أنهى مركزه القصير ضد شركة "ستراتيجي" بعدما انخفض سهم الشركة إلى مستويات تقترب من القيمة الفعلية لحيازاتها من بتكوين.



وأوضح تشانوس أن رهانه على السهم كان قائمًا على تداول "ستراتيجي" بعلاوة كبيرة مقارنة بقيمة أصولها من بتكوين، لكنه أشار إلى أن هذه الفجوة تقلّصت بشدة بعد الهبوط المطوّل للسهم الشهر الماضي.



وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن مضاعف القيمة السوقية للمؤسسة إلى صافي قيمة أصول بتكوين (mNAV) انخفض هذا العام إلى 1.23 مرة من 2.50 مرة عندما بدأ رهانه. وأضاف أن هناك مجالًا لمزيد من تراجع القيمة.



وتراجعت أسهم الفئة A لشركة ستراتيجي بنسبة 20.4% منذ بداية 2025، مع تزايد شكوك المستثمرين حول علاوة تقييمها مقارنة بقيمة ما تمتلكه من بتكوين.



محللون: الطريق مفتوح أمام ارتفاع جديد



رغم التراجع، يرى بعض المحللين أن بتكوين تستعد للانطلاق نحو مستوى قياسي جديد بعد تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي لإنهاء الإغلاق الحكومي يوم الإثنين.



ووفقًا لتقارير The Hill، فإن هذه الخطوة من المتوقع أن تنهي أطول إغلاق فيدرالي في تاريخ الولايات المتحدة، مما ضخ جرعة من التفاؤل في الأسواق التي اتسمت بالحذر بعد عملية تصفية بلغت 20 مليار دولار في 10 أكتوبر.



وقال فارزام إحساني، الرئيس التنفيذي لمنصة VALR لتداول العملات المشفّرة، لموقع DL News إن هذا التطور "يفتح الطريق أمام انتعاش أوسع للسوق". وأضاف أن بتكوين قد تتجه نحو 130 ألف دولار إذا تمكنت من تجاوز حاجز 110 آلاف دولار، وهو ما وصفه بأنه "بداية دورة صعودية جديدة".



وتتداول بتكوين حاليًا قريبًا من مستوى 105 آلاف دولار. ورغم أن الحكومة الأمريكية لم تُعد فتح أبوابها رسميًا بعد، فإن موافقة مجلس الشيوخ تمهّد الطريق أمام مجلس النواب للانعقاد في واشنطن يوم الأربعاء للتصويت على مشروع القانون، حيث من المتوقع تمريره.



إشارات إلى انتعاش قريب



يأتي هذا التطور بينما يتحرك سوق العملات المشفّرة، البالغ حجمه 3.6 تريليون دولار، في نطاق جانبي، مرتفعًا بنحو 5% عن أدنى مستوياته في أوائل نوفمبر.



وقد توقفت عمليات السحب من صناديق المؤشرات المتداولة لبتكوين (ETFs)، إذ سجلت هذه الصناديق مبيعات صافية بقيمة 1.2 مليون دولار يوم الإثنين، وفق بيانات DefiLlama.



الإغلاق يقترب من نهايته



مرّر مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الإثنين مشروع قانون تمويلي ثنائي الحزب بنتيجة 60 مقابل 40 صوتًا، ما يمهّد الطريق لإعادة فتح الحكومة بعد إغلاق قياسي استمر 41 يومًا، بحسب صحيفة The Hill.



وقد أيد الرئيس دونالد ترامب الاتفاق ومن المتوقع أن يوقّعه هذا الأسبوع، بما يعيد تمويل الوكالات الحكومية الرئيسية ويتيح دفع رواتب مئات الآلاف من الموظفين.



وأضاف ترامب زخمًا إيجابيًا إضافيًا عندما أحيا آمال الدعم المالي للأسر عبر اقتراح شيكات تحفيزية بقيمة 2000 دولار تموَّل من إيرادات الرسوم الجمركية الأمريكية، في خطوة تهدف إلى دعم ذوي الدخل المتوسط والمنخفض وتشبه مدفوعات التحفيز خلال جائحة كورونا التي ساعدت في إشعال موجة الصعود الكبرى السابقة للعملات الرقمية.



ومع انتهاء الإغلاق وتحسّن المعنويات، تتحوّل الأنظار الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) المنتظر يوم الخميس، والذي يُعد اختبارًا رئيسيًا لمدى استدامة موجة الانتعاش.



ويراقب المستثمرون التقرير عن كثب لأنه سيؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الكبير في ديسمبر.



وتُظهر أداة CME FedWatch أن احتمال خفض الفائدة في ديسمبر يبلغ 63%، بينما يراهن متداولو منصة Polymarket بنسبة 69%.



أسعار العملات الثانوية اليوم



تحركت العملات المشفّرة الأخرى في نطاق ضيق ومتباين، وسط غياب محفزات إيجابية مباشرة للقطاع. وقد انعكست ضعف بتكوين على أداء باقي الأصول الرقمية: