مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن جدول عروض أفلامه في الدورة الـ٤٦

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن جدول عروض دورته السادسة والأربعين، التي تقام في الفترة من ١٢ إلى ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤، بمشاركة واسعة وأفلام متميزة من مختلف أنحاء العالم.

ستشهد هذه الدورة عروضًا سينمائية متنوعة في عدد من أماكن العرض داخل وخارج دار الأوبرا المصرية، لتوفر تجربة مميزة لعشاق السينما في كل مكان.

ومن بين أماكن العروض داخل دار الأوبرا المصرية: المسرح الكبير، المسرح الصغير، مسرح الهناجر، سينما الهناجر، مركز الإبداع.

أما خارج دار الأوبرا تعرض أفلام المهرجان في: مركز القاهرة الثقافي – قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية، سينما الزمالك ١ و ٢، وسينما فوكس في مول مصر وسيتي سنتر ألماظة (عدة قاعات).

يعكس جدول العروض هذا التعدد الثقافي والسينمائي الذي تتميز به الدورة، حيث يتضمن مجموعة غنية من الأفلام العربية والعالمية في مسابقات المهرجان الرسمية والبرامج الخاصة، مع مراعاة الفئات العمرية المختلفة وأنواع البطاقات.

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة “A” من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.