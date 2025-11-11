إيدا إيجه وكان يلدريم يجتمعان في قصّة حبّ على نتفليكس… هذه التفاصيل

في خطوة جديدة تجمع بين الإبداع والدّراما الرّومنسيّة، تستعدّ منصّة نتفليكس لتصوير فيلم تركيّ جديد بعنوان “عيد الحبّ”، من تأليف ميليس جيفليك وزينب غور، كاتبتَي مسلسل “شراب التّوت البرّيّ” النّاجح، في أوّل تعاون لهما مع المنصّة العالميّة.

الفيلم من إنتاج المخضرم سانر أيار تحت إشراف شركة O3 Medya، ويجمع في بطولته الممثّلَين إيدا إيجه وكان يلدريم، في ثنائيّ يُتوقع أن يحقّق كيمياء فنّيّة لافتة على الشّاشة.

من المقرّر أن ينطلق التّصوير يوم السبت بين اسطنبول وأورلا، حيث تمثّل إيدا إيجه شخصيّة “أصلي”، وهي مديرة إعلانات تجد نفسها قبيل يوم الحبّ وحيدة، فتقرّر خوض تجربة غير متوقّعة تنقلها إلى قصّة عشق مفعمة بالعاطفة والمفاجآت، مع “يلدريم” الّذي يلعب دوره كان يلدريم.

كما يسلّط الفيلم الضّوء على قصص الحبّ المتشابكة في حياة أصلي، من خلال شخصيتَي صديقتها ملك وجارتها بيرايه، بأسلوب رومنسيّ مشوّق ونَفَس كوميديّ خفيف.

من المنتظر أن يُعرض الفيلم منتصف فبراير القادم، ليكون هدية نتفليكس لعشّاق القصص الرّومنسيّة في يوم الحبّ.